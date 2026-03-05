English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tendulkar Wedding: టెండూల్కర్‌ పెళ్లి వేడుక.. తరలివచ్చిన క్రీడా దిగ్గజాలు

Tendulkar Wedding: టెండూల్కర్‌ పెళ్లి వేడుక.. తరలివచ్చిన క్రీడా దిగ్గజాలు

Arjun Tendulkar Saaniya Chandhok Marriage Know Who Attends VVIPs Guests: దిగ్గజ క్రికెటర్ సచిన్ టెండూల్కర్ కుమారుడు అర్జున్ టెండూల్కర్ వివాహం ముంబైలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. గురువారం సానియా చాంధోక్‌ను అర్జున్‌ వివాహమాడాడు. ఈ వివాహానికి క్రీడా రంగ ప్రముఖులతోపాటు వివిధ రంగాల ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. ఈ వేడుకకు ఎవరెవరు హాజరయ్యారో తెలుసుకుందాం.
1 /5

క్రీడా దిగ్గజం సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ కుటుంబం ఆనందంలో మునిగింది. సచిన్‌, అంజలి దంపతుల కుమారుడు అర్జున్‌ టెండూల్కర్‌ ప్రేమించిన యువతి సానియా చాందోక్‌ను వివాహం చేసుకున్నాడు. ముంబైలో ఆమె మెడలో అర్జున్‌ మూడు ముళ్లు వేశాడు. ఆ వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. మీరు చూసేయండి.

2 /5

ఈ వివాహ వేడుకలో సచిన్ టెండూల్కర్ దంపతులతోపాటు సారా టెండూల్కర్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. వధువు కన్నా సారా టెండూల్కర్‌ ప్రత్యేకంగా తయారై ఆకట్టుకుంది. సారా లుక్స్‌ వైరల్‌గా మారింది.

3 /5

ఈ వివాహ వేడుకకు ఎంఎస్ ధోని, రైనా, గౌతమ్ గంభీర్‌తో సహా అనేక మంది క్రికెట్ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ముంబైలో జరగడంతో ఈ వివాహ వేడుకకు బాలీవుడ్‌ సినీ ప్రముఖులు తరలివచ్చారు. అంతేకాకుండా మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు, అక్కడి ప్రజాప్రతినిధులు తెలిపారు.

4 /5

అర్జున్ టెండూల్కర్, సానియా చందోక్ నిశ్చితార్థం ఆగస్టు 2025లో అయ్యింది. నిశ్చితార్థం జరిగిన ఆరు నెలల తర్వాత వివాహం జరిగింది. తాను ప్రేమించిన సానియాను అర్జున్‌ వివాహం చేసుకున్నాడు. సానియా చందోక్ ముంబైలోని ఒక ప్రసిద్ధ వ్యాపార కుటుంబం నుంచి వచ్చింది. గ్రావిస్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ రవి ఘాయ్ మనవరాలు ఆమె. 

5 /5

క్రికెట్ టపరంగా చూస్తే 26 ఏళ్ల అర్జున్‌ టెండూల్కర్‌ ఫెయిలయ్యాడు. తండ్రికి తగ్గ వారసుడిగా నిలబడలేకపోయాడు. స్వతహాగా బౌలర్‌ కాగా.. ఆల్ రౌండర్‌గా క్రికెట్‌లో అర్జున్‌ కొనసాగుతున్నాడు. దేశీయ క్రికెట్‌లో గోవాకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుండగా.. ఐపీఎల్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ తరపున ఆడాడు. ప్రస్తుత సీజన్‌కు లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ తరఫున ఆడనున్నాడు.

