Arjun Tendulkar Wedding: సచిన్‌ ఇంట పెళ్లి భాజాలు.. అర్జున్‌ టెండుల్కర్‌ వెడ్డింగ్‌ డేట్‌ ఫిక్స్‌..!

Arjun Tendulkar Wedding Date Out: క్రికెట్ దేవుడు సచిన్ టెండూల్కర్ ఇంట పెళ్లి భాజాలు అతి త్వరలో మోగనున్నాయి. ఇక సచిన్కు ఒక కూతురు, కొడుకు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. కొడుకు పేరు అర్జున్ టెండుల్కర్, కూతురు సారా. అయితే, తన లాంగ్ టైం పార్టనర్ వ్యాపారవేత్త రవి ఘాయ్ మనవరాలైన సానియా చందోక్తో అర్జున్ పెళ్లి ఫిక్స్ అయింది. 2026 మార్చి 5వ తేదీన అర్జున్, చందోక్ల వివాహం జరగనున్నట్లు సమాచారం.
అయితే మార్చి 5వ తేదీన వీరి వివాహం జరగనున్నట్లు మీడియా వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. 2025 ఆగస్టులోనే వీరి నిశ్చితార్థం సీక్రెట్ గా జరిగిపోయింది. మార్చి 3వ తేదీ నుంచి ముంబైలో పెళ్లి వేడుకలు షురూ కానున్నాయి.
అయితే ఇటీవలే అర్జున్ నిశ్చితార్థాన్ని కూడా సచిన్ అధికారికంగా ధ్రువీకరించారు. తాజాగా వీరి పెళ్లి జరగనుందని సమాచారం బయటకు వచ్చింది. ఇక పెళ్లికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలను ముంబైలోనే జరగనున్నాయి. కేవలం అతి దగ్గర బంధువులు, స్నేహితులు, క్రికెటర్స్ మాత్రమే ఈ పెళ్లికి హాజరవుతారు.
ఇక సానియా చందోక్ ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త అయిన రవి ఘాయ్ మనవరాలు. ముంబైలోని ప్రముఖ హోటల్లు ఇంటర్ కాంటినెంటల్ హోటల్ బ్రుక్లీన్ క్రీమరి హోటల్స్ ఉన్నాయి. ఇక సానియా వచ్చేసి మిస్టర్ పావ్స్ అనే పెట్ స్టోర్కు డైరెక్టర్ కూడా.
ఇక అర్జున్ ప్రస్తుతం దేశవాళీ క్రికెట్లో గోవాకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఐపీఎల్లో ముంబై ఇండియన్స్ తరఫున ఆడుతున్నారు. ఇక సానియా రూపంలో అర్జున్ కొత్త ఇన్నింగ్స్ కూడా ప్రారంభించనున్నారు.
ఐపీఎల్ వేలంలో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ ట్రేడింగ్ ద్వారా రూ.30 లక్షలకు ముంబై ఇండియన్స్ అర్జున్ను దక్కించుకుంది. 26 ఏళ్ల అర్జున్ ఐపీఎల్లో కూడా సత్తా చాటారు. ప్రముఖంగా లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పేస్ బౌలింగ్ ఆల్ రౌండర్.
అర్జున్ , సానియా విషయానికి వస్తే వీరు చిన్ననాటి నుంచే స్నేహితులు. టెండూల్కర్, ఘాయ్ కుటుంబాల మధ్య సానిహిత్య సంబంధం కూడా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో వారి స్నేహం కాస్త ప్రేమగా మారింది. ప్రస్తుతం ఇరువురు కొత్త జీవితంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు.