Indian Top 10 Actress: ఇండియా నెంబర్‌వన్ హీరోయిన్‌ని ప్రకటించిన ఆర్మాక్స్.. టాప్‌లో మన తెలుగు భామ.. బాలీవుడ్‌కు షాక్

Number one heroine: ప్రముఖ మీడియా సంస్థ ఆర్మాక్స్‌ తాజాగా మోస్ట్‌ పాపులర్‌ హీరోయిన్‌‌ల జాబితాను రిలీజ్ చేసింది. ఇందులో మన దక్షిణాది హీరోయిన్ల పేర్లు మరోసారి మార్మోగిపోయాయి. నెంబర్‌వన్ స్థానంలో మన తెలుగు హీరోయిన్ ఉండగా.. బాలీవుడ్‌ తారల్లో ఇద్దరికీ మాత్రమే టాప్-10లో చోటు దక్కింది. ఆర్మాక్స్ నివేదిక ప్రకారం.. టాప్-10 లిస్ట్‌లో ఎవరెవరు ఉన్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
 
1 /10

అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన హీరోయిన్ల జాబితాలో స్టార్ హీరోయిన్ సమంత మరోసారి టాప్ ప్లేస్ దక్కించుకుని.. బాలీవుడ్‌కి షాకిచ్చింది. ఈ లిస్ట్‌లో ఇప్పటికే పలుమార్లు ఫస్ట్ ప్లేస్ దక్కించుకున్న సమంత.. తాజాగా మరోసారి నెంబర్‌వన్‌గా నిలిచింది.   

2 /10

ఆర్మాక్స్‌ మీడియా నివేదిక ప్రకారం ఈ జాబితాలో బాలీవుడ్ నటి ఆలియా భట్ రెండవ స్థానంలో ఉంది. ఇక ఆలియా భట్ చివరిగా జిగారా అనే మూవీలో నటించింది.   

3 /10

బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ దీపికా పడుకోణె ఈ లిస్ట్‌లో మూడవ స్థానంలో ఉంది. దీపిక ప్రస్తుతం అల్లుఅర్జున్, అట్లీ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న భారీ బడ్జెట్ మూవీలో హీరోయిన్‌గా నటించనుంది.   

4 /10

ఆర్మాక్స్‌ మీడియా నివేదికలో హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్ నాలుగవ స్థానంలో ఉంది.    

5 /10

ఈ జాబితాలో నటి త్రిష కృష్ణన్ ఐదవ స్థానంలో ఉంది. త్రిష ఇటీవల కమల్ హాసన్ చిత్రం థగ్స్‌లో కనిపించింది.   

6 /10

ఆర్మాక్స్‌ మీడియా నివేదిక ప్రకారం లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార ఆరవ స్థానంలో ఉంది.    

7 /10

లేడీ సూపర్ స్టార్ సాయి పల్లవి ఈ జాబితాలో ఏడవ స్థానంలో ఉంది. సాయి పల్లవి ప్రస్తుతం రామాయణం అనే బాలీవుడ్ మూవీలో సీత పాత్రలో నటిస్తుంది.  

8 /10

ఈ జాబితాలో పాన్ ఇండియా క్రష్ రష్మిక మందన్నా ఎనిమిదవ స్థానంలో నిలిచింది. రష్మిక త్వరలో బాలీవుడ్ నటుడు ఆయుష్మాన్ ఖురానాతో కలిసి ఓ సినిమాలో కనిపించనుంది.   

9 /10

యంగ్ బ్యూటీ శ్రీలీల ఈ లిస్ట్‌లో  తొమ్మిదవ స్థానంలో ఉంది. శ్రీలీల ప్రస్తుతం కార్తీక్ ఆర్యన్‌తో కలిసి ఓ సినిమాలో నటిస్తుంది.   

10 /10

ఆర్మాక్స్‌ మీడియా నివేదిక ప్రకారం నటి తమన్నా భాటియా పదవ స్థానంలో నిలిచింది.   

