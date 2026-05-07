Army Canteen Prices: సాధారణంగా మనం నెలలవారీ సరుకులు కొనేందుకు సూపర్ మార్కెట్లకు వెళ్తుంటాం. ఎక్కడ ధరలు తక్కువగా ఉంటే అక్కడ కొనేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటాం. ముఖ్యంగా మిడిల్ క్లాస్ ప్రజలు డిస్కౌంట్లపై ఆధారపడుతుంటారు. ఎన్ని మార్టులు..సూపర్ మార్కెట్లు అయినా లాభాపేక్ష లేనిది బిజినెస్ చేయలేరు. అలా అని పూర్తిగా ఉచితంగా ఇవ్వలేరు. బిజినెస్ తెలివిని చూపిస్తూ మధ్య తరగతి ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించేందుకు లేదంటే మిగిలిన సరుకులను క్లియర్ చేసుకునేందుకు ఎక్కువగా ఆఫర్స్ పేరుతో మభ్యపెడుతుంటాయి. ఇదంతా వేరే విషయం.
కానీ ఆర్మీ క్యాంటీన్ లో మీరెప్పుడైనా షాపింగ్ చేశారా. అక్కడికి వెళ్లి షాపింగ్ చేయాలంటే ఒక ప్రత్యేక కార్డు ఉంటుంది. దీని గురించి తర్వాత చర్చిద్దాం. అయితే చాలా మంది ఆర్మీ క్యాంటిన్ లో షాపింగ్ చేసేందుకు అవకాశం ఉన్నవారు బయట షాపింగ్ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపించరు. దానికి ప్రధాన కారణం అక్కడ లభించే వస్తువుల ధరలు చాలా తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉండటం. బయట మార్కెట్ తో పోల్చి చూసినట్లయితే దాదాపు సగం ధరకే న్యాణమైన సరుకులు లభిస్తాయి. ఆర్మీ క్యాంటిన్ లో ధరలు ఎందుకు తక్కువగా ఉంటాయి. దాని వెనుకున్న సీక్రెట్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.
ఆర్మీ క్యాంటిన్ లో ధరలు తక్కువగా లభించడానికి అతిపెద్ద కారణం జీఎస్టీ అని చెప్పాలి. దేశ రక్షణ కోసం ప్రాణాలకు తెగించి పోరాటం చేసే సైనికులు.. మాజీ సైనికులకు కృతజ్ఞతగా ప్రభుత్వం క్యాంటిన్ స్టోర్స్ డిపార్ట్ మెంట్ ద్వారా విక్రయించే వస్తువులపై 50శాతం వరకు ట్యాక్స్ ఫ్రీ ఇస్తుంది. అంటే మనం బయట కట్టే ట్యాక్స్ ఇక్కడ సగం మాత్రమే ఉంటుంది. అంతేకాదు
క్యాంటిన్ యంత్రాంగం నేరుగా తయారీ కంపెనీల నుంచే భారీగా వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తుంది. మధ్యవర్తులు, డీలర్లు, హోల్ సేలర్లు వంటి వారు ఎవరూ ఉండరు. దీని వల్ల కమిషన్ల భారం కూడా ఉండదు. అందుకే కంపెనీలు బల్క్ ఆర్డర్లపై భారీ డిస్కౌంట్లను అందిస్తుంటాయి.
ఇక ఆర్మీ క్యాంటిన్ కు బయటకు ధరల వ్యత్యాసం చూసినట్లయితే.. నిత్యావసర వస్తువుల నుంచి విలాసవంతమైన వస్తువుల వరకు ప్రతీదానిపై భారీ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. ఉదాహరణగా చూస్తే బయట మార్కెట్లో ఒక లీటర్ రిఫైన్డ్ ఆయిల్ ధర రూ. 160 ఉందనుకుందాం.. అది ఆర్మీ క్యాంటిన్ లో కేవలం 110కే లభిస్తుంది. అంటే దాదాపు 50 రూపాయలు తక్కువగా ఉంటుంది.
సబ్బులు, డిటర్జెంట్లు, షాంపులపై ఎంఆర్పీ ధర కంటే కనీసం 40శాతం వరకు తక్కువ ధరకే లభిస్తాయి. ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు కూడా బయట 40వేలు పలికే స్మార్ట్ టీవీ, ఏసీ, ఆర్మీ క్యాంటిన్ లో 30వేలకే లభిస్తుంది. అంటే 10 వేల డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇక అన్నింటి కంటే ఎక్కువగా ఆల్కాహాల్ పై భారీ వ్యత్యాసం ఉంటుంది. బయట 2వేలకు లభించే బ్రాండెట్ మద్యం బాటిల్ అక్కడ 800 నుంచి 900లకే లభిస్తుంది.
కానీ ఇది అందరికీ సాధ్యం కాదు. డిమార్ట్ కు, జియో మార్టుకు.. ఇంకో మార్టుకు వెళ్లి సరుకులు కొనుగోలు చేసినంత ఈజీకాదు ఆర్మీ క్యాంటిన్ అంటే. దానికి నియమనిబంధనలు ఉంటాయి. ఇష్టానుసారంగా ఎవరుపడితే వాళ్లు వెళ్లేందుకు అవకాశం ఉండదు. కేవలం సర్వీసులో ఉన్న సైనికులు, రిటైర్డ్ సిబ్బంది, వారి ఫ్యామిలీకి మాత్రమే ఆర్మీ క్యాంటిన్ లో షాపింగ్ చేసే వెసులుబాటు ఉంటుంది. దీనికోసం వారికి స్మార్ట్ కార్డ్స్ కేటాయిస్తారు. ఒక నెలకు ఒక నిర్ణీత పరిమితికి మించి వస్తువులను కొనలేరు.
నిత్యావసరాలు, మద్యం, ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెట్స్ మాత్రమే కాదు.. కార్లు, బైకులు వంటి ఖరీదైనా వస్తువులపై కూడా లక్షల్లో ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఇదే ఆర్మీ క్యాంటిన్ స్పెషాలిటీ. అందుకే చాలా మంది ఆర్మీ సిబ్బంది కార్డును ఉపయోగించి షాపింగ్ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా మద్యంప్రియులు ఎక్కువగా షాపింగ్ చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే తక్కువ ధరలో బ్రాండెడ్ మద్యం కొనుగోలు చేయోచ్చు.