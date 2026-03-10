Arshdeep Singh: టీమిండియా పేసర్ అర్ష్దీప్ సింగ్కు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) భారీ షాక్ ఇచ్చింది. టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 ఫైనల్ మ్యాచ్ సందర్భంగా.. ఐసీసీ ప్రవర్తన నియమావళి ఉల్లంఘించినందుకు గానూ అతడికి జరిమానా విధించింది. అతడి మ్యాచ్ ఫీజులో 15 శాతం కోత విధించింది. అంతేకాదు అతడి అకౌంట్లో ఓ డీమెరిట్ పాయింట్ను కూడా చేర్చింది.
మార్చి 8వ తేదీ, ఆదివారం రోజున అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్రమోదీ స్టేడియంలో భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ ఇన్నింగ్స్ 11వ ఓవర్ను.. భారత పేసర్ అర్ష్దీప్ సింగ్ వేశాడు. అప్పుడు క్రీజ్లో న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్ డారిల్ మిచెల్ ఉన్నాడు.
ఇక అర్ష్దీప్ సింగ్ వేసిన రెండు బంతులను వరుసగా డారిల్ మిచెల్ సిక్సర్లుగా మలిచాడు. దీంతో అర్ష్దీప్ తీవ్ర అసహనానికి గురయ్యాడు. ఆ తరువాత వేసిన మూడవ బంతిని మిచెల్ షాట్ ఆడగా.. బాల్ను అర్ష్దీప్ ఆపాడు. వెంటనే బాల్ను వికెట్ల పైకి విసరకుండా మిచెల్ పైకి విసిరాడు.
దీనిపై మిచెల్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. ఏంటి అన్నట్లుగా అర్ష్దీప్ సింగ్ను ప్రశ్నించాడు. అర్ష్దీప్ మాత్రం ఏమీ పట్టించుకోకుండా, కనీసం సారీ చెప్పకుండా తిరిగి తరువాత బంతిని వేసేందుకు వెళ్లిపోయాడు. అయితే.. టీమిండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ మాత్రం డారిల్ మిచెల్ వద్దకు వెళ్లి అతడికి సర్దిచెప్పాడు.
అంపైర్ నచ్చజెప్పడంతో ఓవర్ పూర్తి కాగానే మిచెల్కు అర్ష్దీప్ సింగ్ క్షమాపణ చెప్పాడు. తాను కావాలని బంతిని విసరలేదని, బాల్ స్వింగ్ అయి మిచెల్ను తాకిందని, ఇందుకు అతడికి సారీ చెప్పినట్లు మ్యాచ్ అనంతరం అర్ష్దీప్ సింగ్ చెప్పాడు.
అయితే ఐసీసీ ప్రవర్తన నియమావళి ఉల్లంఘించినందుకు గానూ అర్ష్దీప్ సింగ్కి జరిమానా విధించింది. అతడి మ్యాచ్ ఫీజులో 15 శాతం కోత విధించింది. అంతేకాదు అతడి అకౌంట్లో ఓ డీమెరిట్ పాయింట్ను కూడా చేర్చింది.