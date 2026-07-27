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Arshdeep Singh Samreen: హీరోయిన్‌తో క్రికెటర్ అర్ష్‌దీప్ సింగ్ పెళ్లి..లగ్గం ఫిక్స్..ఆమె సంపాదన ఎంతో తెలుసా?

Written ByHarish Darla
Published: Jul 27, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:19 PM IST

Arshdeep Singh Samreen Kaur: టీమ్ఇండియా ఫాస్ట్ బౌలర్ అర్ష్‌దీప్ సింగ్ త్వరలోనే ఓ ఇంటివాడు కాబోతున్నాడు. పంజాబ్‌కు చెందిన హీరోయిన్ సమ్రీన్ కౌర్‌తో గత కొన్నేళ్లుగా డేటింగ్‌లో ఈ క్రికెటర్ తాజాగా బహిరంగంగా తన ప్రేమ గురించి వెల్లడించాడు. ఈ క్రమంలో సమ్రీన్ కౌర్ ఎవరు? ఆమె వ్యక్తిగత విషయాల గురించి తెగ చర్చ జరుగుతోంది.

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సమ్రీన్ కౌర్ పంజాబీ, హిందీ చిత్రసీమలో నటించడంతో పాటు మోడల్‌గా ఎన్నో బ్రాండ్లకు అంబాసిడర్‌గా ఉంది. అనేక సినిమాలతో పాటు వెబ్ సిరీస్‌లు, మ్యూజిక్ వీడియోల ద్వారా ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.

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నటి సమ్రీన్ కౌర్.. 7 సెప్టెంబరు 1999 సంవత్సరంలో జమ్మూ కాశ్మీర్‌లో జన్మించింది. ఆమె తల్లి ఒక కాలేజీ ప్రొఫెసర్ కాగా, ఆమె తండ్రి విద్యా సంబంధిత వ్యాపారాన్ని నడుపుతున్నారు. ఆమె పూణేలోని సింబయాసిస్ కళాశాల నుండి బి.కామ్ (ఆనర్స్) పూర్తి చేసి, ఆ తర్వాత చండీగఢ్‌లో ఎంబీఏ చేసింది.

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మొదట్లో తన కుటుంబ వ్యాపారంలో చేరాలని ప్లాన్ చేసిన సమ్రీన్ కౌర్.. మోడలింగ్‌లో అడుగుపెట్టడం వల్ల ఆమె జీవితం కీలక మలుపు తిరిగింది. ఆమె జమ్మూ, కాశ్మీర్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఫెమినా మిస్ ఇండియా 2018లో ఫైనలిస్ట్‌గా నిలిచింది. ఆమె కాస్మోపాలిటన్ ఇండియా కవర్‌పై కూడా కనిపించింది. నికాన్, వీట్, ఎఫ్‌బిబి వంటి బ్రాండ్‌లతో కలిసి పనిచేసింది.

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ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఈమెకు 4.4 మిలియన్లకు పైగా ఫాలోవర్లతో, సమ్రీన్ డిజిటల్ రంగంలో విశేషమైన క్రేజ్ ఏర్పరచుకున్నారు. ఆమె ఒక్కో ప్రాజెక్ట్‌కు రూ.5 నుండి రూ.10 లక్షల వరకు వసూలు చేస్తారని, ఆమె నికర ఆస్తి విలువ సుమారు రూ.15 కోట్లుగా అంచనా.  

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తాజాగా టీమ్ఇండియా పేసర్ అర్ష్‌దీప్ సింగ్ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో సమ్రీన్ కౌర్‌తో ప్రేమలో ఉన్నట్లు క్లారిటీ ఇచ్చాడు. త్వరలోనే తామిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్లు వెల్లడించాడు.

Samreen Kaur IPL6/6

దీంతో వారిద్దరి మధ్య గత కొన్ని రోజులుగా జరుగుతున్న ప్రేమ రూమర్లు నిజం అయ్యాయి.

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