Arshdeep Singh Samreen Kaur Dating: భారత క్రికెటర్ అర్ష్దీప్ సింగ్తో హీరోయిన్ సమ్రీన్ కౌర్ డేటింగ్ చేస్తోందనే వార్తలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. నిన్న ఐపీఎల్లో జరిగిన ముంబై ఇండియన్స్, పంజాబ్ కింగ్స్ మ్యాచ్లో ఆమె తళుక్కున మెరిసింది. అయితే అంతకుముందు వారిద్దరూ కలిసి కంటపడినట్లు సోషల్ మీడియాలో గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. దీంతో అర్ష్దీప్, సమ్రీన్ ప్రేమలో ఉన్నట్లు ఫ్యాన్స్ చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సమ్రీన్ కౌర్ ఎవరు? ఆమె వ్యక్తిగత విషయాల గురించి తెగ చర్చ జరుగుతోంది.
భారత క్రికెటర్ అర్ష్దీప్ సింగ్తో హీరోయిన్ సమ్రీన్ కౌర్ డేటింగ్ చేస్తోందనే వార్తలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. నిన్న ఐపీఎల్లో జరిగిన ముంబై ఇండియన్స్, పంజాబ్ కింగ్స్ మ్యాచ్లో ఆమె తళుక్కున మెరిసింది. అయితే అంతకుముందు వారిద్దరూ కలిసి కంటపడినట్లు సోషల్ మీడియాలో గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. దీంతో అర్ష్దీప్, సమ్రీన్ ప్రేమలో ఉన్నట్లు ఫ్యాన్స్ చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సమ్రీన్ కౌర్ ఎవరు? ఆమె వ్యక్తిగత విషయాల గురించి తెగ చర్చ జరుగుతోంది.
సమ్రీన్ కౌర్ పంజాబీ, హిందీ సినీ పరిశ్రమలో నటించడంతో పాటు మోడల్గా ఎన్నో బ్రాండ్లకు ప్రచారకర్తగా ఉంది. సినిమాతో పాటు వెబ్ సిరీస్లు, మ్యూజిక్ వీడియోల ద్వారా ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
1999 సంవత్సరం జమ్మూ కాశ్మీర్లో జన్మించింది నటి సమ్రీన్ కౌర్. ఆమె తల్లి ఒక కళాశాల ప్రొఫెసర్ కాగా, ఆమె తండ్రి విద్యా సంబంధిత వ్యాపారాన్ని నడుపుతున్నారు. ఆమె పూణేలోని సింబయాసిస్ కళాశాల నుండి బి.కామ్ (ఆనర్స్) పూర్తి చేసి, ఆ తర్వాత చండీగఢ్లో ఎంబీఏ చేశారు.
మొదట్లో తన కుటుంబ వ్యాపారంలో చేరాలని ప్లాన్ చేసిన సమ్రీన్ కౌర్.. మోడలింగ్లో అడుగుపెట్టడం వల్ల ఆమె జీవితం కీలక మలుపు తిరిగింది. ఆమె జమ్మూ, కాశ్మీర్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఫెమినా మిస్ ఇండియా 2018లో ఫైనలిస్ట్గా నిలిచారు. ఆమె కాస్మోపాలిటన్ ఇండియా కవర్పై కూడా కనిపించారు. నికాన్, వీట్, ఎఫ్బిబి వంటి బ్రాండ్లతో కలిసి పనిచేశారు.
4.4 మిలియన్లకు పైగా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్లతో, సమ్రీన్ డిజిటల్ రంగంలో విశేషమైన క్రేజ్ ఏర్పరచుకున్నారు. ఆమె ఒక్కో ప్రాజెక్ట్కు రూ.5 నుండి రూ.10 లక్షల వరకు వసూలు చేస్తారని, ఆమె నికర ఆస్తి విలువ సుమారు రూ.15 కోట్లుగా అంచనా.
తాజాగా టీమ్ఇండియా పేసర్ అర్ష్దీప్ సింగ్ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో ఓ అమ్మాయి చేయి పట్టుకున్నట్లు ఫొటో షేర్ చేశాడు. అయితే ఆ ఫొటోలో ఆమెకు చేతిపై ఉన్న టాటూలూ సమ్రీన్ కౌర్ను పోలి ఉన్నాయని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. దీంతో వీరిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.