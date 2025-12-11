English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Making Process: ఇంట్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం తయారు చేయోచ్చని మీకు తెలుసా? 99% మందికి తెలియని అసలు రహస్యం ఇదే!

Artificial Gold Making: ఈ ఏడాది బంగారం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. మునుపెన్నడూ లేని విధంగా..ఈ ఏడాది భారీగా పెరిగిపోయింది. దీని కారణంగా సాధారణ మానవుడికి బంగారం కొనుగోలు ఓ కలగానే మారింది. అయితే బంగారం ఇంట్లోనే తయారు చేయోచ్చని చాలామందికి తెలియని విషయం. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారానికి విపరీతమైన డిమాండ్ ఏర్పడుతుంది. మన దేశంలో ఈ బంగారాన్ని పెట్టుబడిగా మాత్రమే ఆభరణాల తయారీకి కూడా ఉపయోగిస్తారు. దీంతో భారత్‌లో బంగారానికి డిమాండ్ భారీగా పెరుగుతుంది. పదేళ్ల క్రితం 28.34 బంగారం ధర దాదాపు రూ.30,000 ఉండేది. కానీ, గోల్డ్ ధర దానికి 4 రెట్లు పెరిగిపోయింది.

దీంతో సామాన్యులకు గోల్డ్ కొనడం ఓ తీరని కలగా మారిపోయింది. అయితే సహజ బంగారం కాకుండా.. ఇంట్లోనే ఆర్టిఫిషియల్ గోల్డ్ తయారు చేయలేమా అనే డౌట్ మీకు ఎప్పుడైనా వచ్చిందా? అయితే అలాంటి బంగారాన్ని తయారు చేసేందుకు అందుబాటులో ఉన్న మార్గాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

అణు పరివర్తన ఆధునిక భౌతిక శాస్త్రం ప్రకారం.. బిస్మత్, సీసం లేదా పాదరసం వంటి మూలకాలతా బంగారాన్ని తయారు చేయోచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు. అధిక శక్తి కణ కిరణాలతో న్యూట్రాన్లు, ప్రోటాన్‌లను విడదీయడం ద్వారా ఇది సాధ్యమవుతుందట. 1980ల నుండి ఇటీవలి ALICE ప్రయోగం వరకు.. గోల్డ్‌ను సీసం నుంచి ఉత్పత్తి చేయోచ్చని తేలింది. అయితే దీని ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యే బంగారం మొత్తం పికోగ్రామ్‌లు (గ్రాములో 12వ వంతు) మాత్రమేగానే ఉంటుంది. అంతేకాకుండా.. ఇది మైనింగ్ కంటే ఖరీదైనదని సైంటిఫిక్ అమెరికన్ అనే సర్వే వెల్లడించింది. 

పాదరసం నుండి సంలీనం ద్వారా బంగారాన్ని తయారు చేయవచ్చు. పాదరసం ఐసోటోపులను న్యూట్రాన్లతో బాంబు దాడి చేయడం వల్ల బంగారం ఉత్పత్తి అవుతుందట. అయితే ఈ ప్రక్రియకు చాలా శక్తితో పాటు ఖరీదైన పరికరాలు అవసరం. ఇలా చేయడం వల్ల బంగారం విలువ చాలా తగ్గుతుంది.

విద్యుదయస్కాంత విచ్ఛిత్తి: 2025లో CERN ప్రయోగం ప్రకారం.. విద్యుదయస్కాంత విచ్ఛిత్తి ద్వారా సీసం నుండి బంగారాన్ని తీయవచ్చు. అతి తీవ్రమైన ఘర్షణలలో సీస కేంద్రకాలు బంగారంగా రూపాంతరం చెందుతున్నాయని ఆ ప్రయోగంలో తెలిసింది. తీవ్రమైన విద్యుదయస్కాంత క్షేత్రాలు సీసం-208 నుండి మూడు ప్రోటాన్‌లను బయటకు తీసి బంగారం-203 కేంద్రకాలను ఏర్పరుస్తాయి. ఈ ఉత్పత్తి సెకనుకు 89,000 బంగారు కేంద్రకాల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటుంది. అయితే ఏళ్లతరబడి చేసిన ఈ ప్రయోగం నుండి సేకరించిన బంగారం కేవలం 29 పికోగ్రాములు మాత్రమే. దీని ఖర్చు తప్ప ఈ ప్రయోగం ద్వారా పెద్దగా ప్రయోజనం ఏమి లేదు.

బంగారాన్ని పోలి ఉండే లోహాల నుండి బంగారం వంటి పదార్థాలను తయారు చేయడం సులభమే. ఐరన్ పైరైట్ అనేది సహజంగా లభించే ఐరన్ సల్ఫైడ్. ఇత్తడి ప్రకాశవంతమైన రంగు కారణంగా బంగారం అని తప్పుగా భావిస్తున్నారు. బంగారం లాంటి లోహాలను రాగి-జింక్ ఇత్తడి, ఇతర బంగారు-రంగు మిశ్రమాలతో తయారు చేయోచ్చు. అయితే, వాటి లక్షణాలు మూలక బంగారం నుండి భిన్నంగా ఉంటాయి. అవి బంగారం రూపాన్ని మాత్రమే అనుకరించగలవు, కానీ అంత విలువైనవి కావు.   

