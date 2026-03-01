Astrology for Nails Cutting: వారంలో ఈ రోజున గోర్లు కత్తిరించుకుంటున్నారా..! ఇలా చేస్తే లక్ష్మీ దేవి కోపానికి గురికాక తప్పదు..

Nails cutting Astrology: సాధారంగా మనకు గోర్లు పెరిగితే ఎపుడు పడితే అపుడు కత్తిరించుకుంటూ ఉంటారు. అలా ఏ రోజు పడితే ఆ రోజు గోర్లు కత్తిరించుకోవడం వలన లక్ష్మీ దేవి ఆగ్రహానికి గురికాక తప్పదని మన హిందూ ధర్మ శాస్త్రాలు చెబుతున్న మాట. ఏ రోజు పడితే ఆ రోజు.. తిథి. వారం, నక్షత్రం ఎపుడు వీలు పడితే అపుడు గోర్లు కత్తిరించుకుంటున్నారా.. అయితే ఇలా ఎపుడు పడితే అపుడు గోర్లు కత్తిరించుకుంటే లక్ష్మీ దేవి ఆగ్రహానికి గురి కాక తప్పదంటున్నారు పండితులు.
Nails Cutting Days As Per Astrology: సనాతన హిందూ ధర్మంలో ఏ పనిని ఏ రోజు చేయాలనేది నిర్దిష్ఠంగా కొన్ని రోజులున్నాయి. ముఖ్యంగా హెయిర్ కటింగ్ ను మంగళవారం చేయోద్దని ఆనాదిగా వస్తోంది. అలాగే గోర్లు కూడా ఎపుడు పడితే అపుడు తీయకూడదనేది శాస్త్రం చెబుతుంది. హిందూ ధర్మ శాస్త్రంలో గోర్లు కత్తిరించడానికి శుభమైన రోజు ఏదో అశుభకరమైన రోజుల గురించి చెప్పబడింది. దీనిలో శుభాశుభా సమయాలతో పాటు గోర్లు కత్తిరించే ముహూర్తం కూడా చెప్పబడింది.
హిందూ ధర్మ శాస్త్రాల్లోని కొన్ని నియమాలను పాటించకపోతే, డబ్బు, గౌరవం కోల్పోయే అవకాశాలున్నాయి. జీవితంలో వ్యతిరేకత పెరుగుతుంది. దీని వలన దారుణమైన పేదరికం, అప్పులు పాలు కావాల్సి వస్తోంది. హిందూ మతం వలె, ఇతర ఎడారి మతాల్లో కూడా, గోర్లు కత్తిరించడం గురించి కొన్ని నియమాలున్నాయి. దీనికి సంబంధించి కొన్ని సూచనలు ఇవ్వబడ్డాయి.
హిందూ మతం ప్రకారం.. మంగళవారం, గురువారం, శనివారం గోర్లు కత్తిరించడం చాలా అశుభంగా పరిగణించబడుతుంది. అలాగే అమావాస్య, పౌర్ణమి, అష్టమి, నవమి తిథుల్లో కూడా గోర్లను కత్తిరించకూడదనే నియమం ఉంది. అలా చేయడం వలన డబ్బు నష్టంతో పాటు ఇతర కష్ట నష్టాలను అనుభవించవచ్చు.
ఇలా చేస్తే ఇంట్లో పేదరికం, అప్పు, ప్రతికూలత, గ్రహ దోషాలను పెంచుతుంది. దీంతో పాటు ఆదివారం, సోమవారం సాయంత్రం గోర్లు కత్తిరించడం కూడా మంచిది కాదనేది శాస్త్ర వచనం. మొత్తంగా బుధవారం, శుక్రవారాలు మాత్రమే గోర్లు కత్తిరించుకోవడం శుభప్రదం అనేది చెప్పారు. కొంత మంది శుక్రవారం రోజు గోర్లు కత్తిరించుకోరు. ఈ రోజుల్లో గోర్లు కత్తిరించుకోవడం వలన సంపద, అందం,ఆకర్షణను పెంచుతాయి.
గోర్లు కత్తిరించే సమయం గురించి కొన్ని నియమాలున్నాయి. సాయం సంధ్యవేళ, రాత్రి వేళల్లో గోర్లు కత్తిరించకూడదు. ముఖ్యంగా సూర్యాస్తమయం తర్వాత గోర్లు కత్తిరించడం వల్ల లక్ష్మీదేవి కోపానికి గురి కావాల్సి వస్తుందట. మరోవైపు ఆదివారం కూడా గోర్లు కత్తిరించకూడదనే నియమం ఉంది.
గమనిక: ప్రియమైన పాఠకులారా..! ఈ వార్త మన పంచాంగాలు.. ధర్మ సింధువు, నిర్ణయ సింధువు సహా ఇతర మత గ్రంథాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.