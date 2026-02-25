Numerology: న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఈ తేదీలలో జన్మించిన వారికి కుబేరుడి దయతో ఎలాంటి డబ్బు కొరతా ఉండదు..

Numerology: సంఖ్యాశాస్త్రం కేవలం అంకెల కూడిక, తీసివేత కాదు. జీవితంలోని దాగి ఉన్న సామర్థ్యాన్ని అర్థం చేసుకునే పురాతన సనాతన ధర్మ శాస్త్రాల్లో సంఖ్యా శాస్త్రానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. మన జీవిత సంచారం మొత్తం 9 అంకెలపైనే ఆధారపడి ఉంది. ఇక మీ పుట్టిన తేదీ మీ వ్యక్తిత్వం, భవిష్యత్తు, విజయానికి మార్గాన్ని సూచిస్తుంది. కొంతమంది పుట్టిన తేది వల్ల వారిలో ప్రత్యేక శక్తి ఉంటుంది. అది వారిని ఇతరుల కంటే భిన్నంగా అదృష్టవంతులుగా మార్చడంలో దోహదం చేస్తుంది.
Sankhya Shastram: సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం, మీరు ఏదైనా నెలలో 7, 16 లేదా 25 తేదీలలో జన్మించినట్లయితే, మీ సంఖ్య 7. కేతు గ్రహం ఈ సంఖ్యకు అధిపతి. ఈ గ్రహం లోతైన జ్ఞానం, ఆధ్యాత్మికతతో పాటు దృడమైన మనస్సుకు ప్రతీక. అంతేకాదు అపారమైన సంపద, విలాసానికి ప్రతీకగా కేతు గ్రహానికి సంబంధించిన ఏడు సంఖ్య నిలుస్తుంది.
7వ సంఖ్య ఉన్న వ్యక్తులు అసాధారణమైన అదృష్టాన్ని ప్రతీకగా భావిస్తారు. సంపద, శ్రేయస్సు, సౌకర్యాలు వీరి వెన్నంటే ఉంటాయి. వీరు విలాసాలకు డబ్బు కూడబెట్టుకోవడమే కాకుండా సమాజంలో ప్రతిష్టాత్మకమైన, ప్రభావవంతమైన స్థానంలో నిలుస్తారు.
ఈ తేదిల్లో జన్మించిన వారు దూరదృష్టితో పాటు సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడంలో వీరికి సాటి ఎవరు ఉండరు. కేతువు ప్రభావం కారణంగా, ఈ వ్యక్తుల ఆరవ భావం చాలా చురుకుగా ఉంటుంది. వారు భవిష్యత్తు పరిస్థితులను అంచనా వేయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉంటారు.
అంతేకాదు వ్యూహా, ప్రతివ్యూహాలతో పాటు ప్రణాళికలు రచించడంలో వీరిని మించిన తోపులు లేరు. వీరి అంచనా దాదాపు తప్పదు. వ్యాపారం, వృత్తిలో గొప్ప విజయానికి వీరు ప్రతీకలుగా నిలుస్తారు. వీరు రహస్యమైన, గంభీరమైన వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉంటారు. 7 సంఖ్య ఉన్న వ్యక్తులను అర్థం చేసుకోవడం అందరికీ అంత సులువు కాదు. వారు స్వభావరీత్యా కొంత అంతర్ముఖులతో పాటు అన్ని విషయాల్లో రహస్యంగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తారు. వారి భావాలను ప్రణాళికలను రహస్యంగా ఉంచడం వారి గొప్ప బలం అని చెప్పాలి.వీరితో పోటీపడటం అంత సులభం కాదు.
సంకల్ప శక్తి వీరికి అపారం.. సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం, 7వ సంఖ్య ఉన్న వ్యక్తుల యొక్క గొప్ప లక్షణం ఏమిటంటే వారు విధి కోసం యాచించరు. వారు ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్న తర్వాత, వారు కష్టపడి పనిచేయడంతో పాటు ఏకాగ్రత ద్వారా దానిని సాధిస్తారు. వారి సంకల్ప శక్తి వారిని ఉన్నత స్థానానికి తీసుకెళ్లడంలో దోహదం చేస్తోంది.
Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం.. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలోని అంతర్గతమైన సంఖ్యా శాస్త్రానుసారంగా ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.