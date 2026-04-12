Asha Bhosle Life Story: 16 ఏళ్లకే ప్రేమ పెళ్లి.. భర్త చేతుల్లో నరకం..మూడో బిడ్డ కడుపులో ఉన్నప్పుడే ఇంటి బయటకు.. ఆశా భోస్లే కథ ఇదే!

Asha Bhosle Personal Life:భారతీయ సంగీత ప్రపంచంలో చిరస్మరణీయమైన గొంతుకగా నిలిచిన ఆశా భోస్లే గారి జీవితం ఎంతో ప్రేరణాత్మకం. ఆమె గాత్రం మాత్రమే కాదు, ఆమె జీవిత ప్రయాణం కూడా చాలా మందికి ఆదర్శంగా నిలిచింది. చిన్న వయస్సులోనే ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొని, తన ప్రతిభతో ప్రపంచ స్థాయిలో పేరు సంపాదించిన గొప్ప గాయని ఆమె.
ఆశా భోస్లే మహారాష్ట్రలోని సంగ్లీ ప్రాంతంలో జన్మించారు. ఆమె తండ్రి దిననాథ్ మంగేష్కర్ ఒక ప్రసిద్ధ నాటక కళాకారుడు మరియు శాస్త్రీయ గాయకుడు. చిన్నప్పటి నుంచే సంగీతం ఆమె జీవితంలో భాగమైంది. కానీ ఆమెకు తొమ్మిదేళ్ల వయస్సులోనే తండ్రి మరణించడం కుటుంబానికి పెద్ద దెబ్బ అయ్యింది. ఆ తర్వాత కుటుంబం పూణే, కోల్హాపూర్, చివరకు ముంబైకి మారింది.
ఆ సమయంలో కుటుంబాన్ని పోషించడానికి ఆశా.. ఆమె అక్క లతా మంగేష్కర్ పాటలు పాడడం ప్రారంభించారు. చిన్న వయస్సులోనే బాధ్యతలు తీసుకుని, ఆమె తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. ఆశా భోస్లే 1940లలోనే తన సంగీత ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టింది. మొదట్లో చిన్న పాటలతో ప్రారంభించిన ఆమె, తర్వాత తన ప్రతిభతో పెద్ద అవకాశాలు సంపాదించింది. హిందీ, తెలుగు, తమిళం, బెంగాలీ వంటి అనేక భాషల్లో వేల పాటలు పాడింది.
ఆమె గాత్రంలో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ప్రతి రకమైన పాటను సులభంగా పాడగలగడం. ప్రేమ పాటలు, డ్యాన్స్ పాటలు, గజల్స్, భక్తి గీతాలు.. ఇలా అన్ని రకాల పాటల్లో ఆమె తన ముద్ర వేసింది. పియా తూ అబ్ తో ఆజా, దిల్ చీజ్ క్యా హై, రంగీలా రే వంటి పాటలు ఆమెకు గొప్ప గుర్తింపు తెచ్చాయి.
ఆశా భోస్లే జీవితం అంతా సాఫీగా సాగలేదు. 16 ఏళ్ల వయస్సులోనే ఆమె గణపత్రావ్ భోస్లేను వివాహం చేసుకుంది. కానీ ఆ వివాహ జీవితం సంతోషంగా లేకపోయింది. కుటుంబంలో సమస్యలు రావడంతో, ఆమె తన పిల్లలతో తిరిగి తన తల్లి దగ్గరకు వచ్చింది.
తరువాత ఆమె ప్రసిద్ధ సంగీత దర్శకుడు రాహుల్ దేవ్ ను 1980లో వివాహం చేసుకుంది. ఈ జంట సంగీత ప్రపంచంలో ఎన్నో అద్భుతమైన పాటలను అందించింది. ఇద్దరి మధ్య మంచి అనుబంధం ఉండేది. ఆశా భోస్లేకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. ఆమె పెద్ద కుమారుడు హేమంత్ భోస్లే సంగీత రంగంలో కూడా పనిచేశారు. కానీ ఆయన తర్వాత మరణించారు. ఆమె కుమార్తె వర్ష కూడా జీవితంలో కష్టాలను ఎదుర్కొని మరణించింది.
అయినా ఆమె చిన్న కుమారుడు ఆనంద్ భోస్లే ప్రస్తుతం ఆమె కెరీర్ను నిర్వహిస్తున్నారు. ఆమె మనవలు కూడా సంగీతం మరియు వ్యాపార రంగాల్లో ముందుకు సాగుతున్నారు. నిన్న రాత్రి ఆశా భోస్లే గారు తీవ్ర అలసట. ఛాతి ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా ముంబైలోని ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఆమె మనవరాలు ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో తెలియజేసింది. ఇక ఈరోజు ఆమె కన్ను మూశారు.