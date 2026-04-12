Asha Bhosle -Sachin Tendulkar: ఆశా భోస్లే ఆఖరి కోరిక.. సచిన్ టెండూల్కర్ కన్నీటి పర్యంతం..వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న ఆ క్రికెట్ కనెక్షన్ గురించి తెలుసా?

Asha Bhosle -Sachin Tendulkar Bonding: ఆశా భోస్లే... ఈ పేరు వింటే చాలు..మనస్సును హత్తుకునే వేలాది పాటలు గుర్తుకు వస్తాయి. తన అద్భుతమైన గాత్రంతో 7 దశాబ్దాలకు పైగా సినీ ప్రపంచాన్ని ఏలారు. ఆశా కేవలం సంగీతానికే పరిమితం అవ్వలేదు. ఆమెకు క్రికెట్ అంటే ఎంతో ఇష్టం..కాదు..ప్రాణం. ముఖ్యంగా మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ టెండూల్కర్ అంటే ఆశా తన కొడుకుతో సమానంగా చూసుకుంటుంది. ఆశా భోస్లే ఇక లేరన్న వార్త వినగానే క్రికెట్ దేవుడు కన్నీంటి పర్యంతమయ్యారు. అసలు  ఆశా..సచిన్  మధ్య ఈ బంధం ఎలా మొదలైంది. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 
సచిన్ టెండూల్కర్ తన క్రికెట్ కెరీర్ ప్రారంభించినప్పటి నుంచే ఆశా భోస్లే ఆయనకు వీరాభిమాని. సచిన్ సెంచరీ కొడితే చాలు ఎగిరిగంతేసిది. అవుట్ అయినా స్పందించేవారు. సచిన్ ను ఆశా తన సొంత బిడ్డకంటే ఎక్కువగా భావించేవారు. సచిన్ కూడా ఆశా భోస్లే ను తన తల్లితో సమానురాలిగా గౌరవించేవారు. వీరిద్దరూ కలిసినప్పుడు ఎంతో ఆత్మీయంగా మాట్లాడుకునే ఫొటోలు నెట్టింట వైరల్ అయ్యేవి. 

అయితే ఆశా భోస్లేకు వంట చేయడం అంటే చాలా ఇష్టమట. ఆమెకు సొంత రెస్టారెంట్ కూడా ఉంది. సచిన్ కు ఆశా చేతి వంట అంటే ఎంతో ఇష్టం. ఒక సందర్భంలో ఆశా భోస్లే మాట్లాడుతూ.. సచిన్ కోసం ప్రత్యేకంగా వంటి చేసి పెట్టడం తనకు చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చిందని చెప్పుకొచ్చారు. సచిన్ రిటైర్మెంట్ సమయంలోనూ ఆశా భోస్లే ఎంతో భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. 

ఆశా  కేవలం పాటలే కాదు.. క్రికెట్ గణాంకాలను సైతం అనుసరించేవారు. సచిన్ క్రికెట్ ఆడుతున్న సమయంలో ఆమె టీవీకి అత్తుకుపోయేవారట. ఆయన ఆట తీరు, క్రమశిక్షణ తనను ఎంతో ప్రభావితం చేశాయని పలు ఇంటర్వ్యూలలో చెప్పుకొచ్చారు. వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న బంధం కేవలం సెలబ్రిటీల మధ్య ఉన్న పరిచయం కాదు.. అదొక పవిత్రమైన బంధమని చెప్పాలి. 

ఇక ఆశా భోస్లే మరణ వార్త విన్న సచిన్ టెండూల్కర్ ఒక్కసారిగా దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు. తన జీవితంలో ఒక మార్గదర్శని.. తల్లి వంటి వ్యక్తిని కోల్పోయానని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆమె పాడిన పాటలు ఎప్పటికీ సజీవంగానే ఉంటాయని.. ఆమె భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోవడం దేశానికి పెద్ద నష్టమన్నారు

సంగీత ప్రపంచంలో ఆశా భోస్లే ఒక అరుదైన నక్షత్రమనే చెప్పాలి. ఆమె గాత్రం కోట్లాది మందికి ఒక రెమెడీలా పనిచేసింది. సచిన్ వంటి దిగ్గజాలకు ఆమె ఒక ప్రేరణగా నిలిచారు. ఆమె ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్లినా.. ఆమె పాడిన పాటలు.. ఆమె పంచిన ప్రేమ ప్రజలు గుండెల్లో ఎప్పటికీ చిరస్థాయిగానే నిలిచిపోతాయి. 

