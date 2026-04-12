Asha Bhosle's Love Story: లెజండరీ సింగర్ ఆశా భోస్లే ఈ లోకాన్ని విడిచారు. ఆమె వయస్సు 92ఏళ్లు. దివంగత గాయని భారత రత్న లతా మంగేష్కర్ కు ఆమె చెల్లెలు. శనివారం సాయంత్రం భోస్లేకు గుండెనొప్పి రావడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను ముంబైలోని బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఐసీయూలో అత్యవసర వైద్య సేవలతో ఆశాను కాపాడేందుకు ఎంతో ప్రయత్నం చేశారు. అయితే ఆమె శరీరం చికిత్సకు సహకరించకపోవడంతో మరణించినట్లు కుటుంబ సభ్యులు ధ్రువీకరించారు. ఆశా భోస్లే మరణంతో భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఒక శకం ముగిసింది.
ఆశా భోంస్లే జీవితం ఎన్నో సంఘర్షణలు..ఎన్నో విజయాలతో సాగింది. సెప్టెంబర్ 8, 1933న మహారాష్ట్రాలోని సాంగ్లీలో జన్మించారు. తల్లిదండ్రులు దీనానాథ్ మంగేష్కర్, సేవంతి దీనానాథ్. ఆమె అక్క లతా మంగేష్కర్, చెల్లెళ్లు మీనా ఖాడికర్, ఉసా మంగేష్కర్, తమ్ముడు హ్రుదయ్ నాథ్ ఉన్నారు.
ఆశాకు 9ఏళ్లు ఉన్నప్పుడు ఆమె తండ్రి మరణించడంతో వీరి కుటుంబం పూణే నుంచి కోల్హాపూర్ కు అక్కడి నుంచి ముంబైకి మకాం మార్చింది. అక్కతో కలిసి పాటు పాడటం.. సినిమాల్లో సపోర్టింగ్ రూల్స్ తో కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటూ వచ్చింది ఆశా.
16 ఏళ్లకే ప్రేమ వివాహం చేసుకుని కష్టాలు ఎదుర్కొన్న ఆమె.. ఆ తర్వాత సంగీత మాంత్రికుడు ఆర్.డి. బర్మన్తో ప్రేమలో పడ్డారు. వీరిద్దరి అపురూప బంధం సినీ చరిత్రలో నిలిచిపోయింది. ఒంటరి పోరాటంతో ముగ్గురు పిల్లలను పెంచుతూనే.. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక పాటలు పాడిన గాయనిగా ఆమె రికార్డు సృష్టించారు.
ఆశా భోంస్లే తన 16వ ఏటనే తన కంటే వయసులో పెద్దవారైన గణపత్రావు భోంస్లేను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యుల ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఈ వివాహం ఆమె జీవితంలో ఎన్నో ఇబ్బందులను తెచ్చిపెట్టింది. కొంతకాలానికే భర్తతో విభేదాలు రావడం, చివరకు ముగ్గురు పిల్లలతో ఆమె ఒంటరిగా బయటకు రావాల్సి రావడం ఆమె ధైర్యానికి నిదర్శనం.
ఒంటరిగా పిల్లల బాధ్యతను మోస్తూ కెరీర్ను నిర్మించుకుంటున్న సమయంలో ఆశా భోంస్లేకు ఆర్.డి. బర్మన్ పరిచయమయ్యారు. పంచమ్ దా తన కొత్త ప్రయోగాలకు ఆశా గాత్రం సరైనదని భావించేవారు. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన దమ్ మారో దమ్ , చురా లియా హై తుమ్నే వంటి పాటలు రికార్డు క్రియేట్ చేశాయి. వృత్తిపరమైన ఈ సాన్నిహిత్యం మెల్లగా ప్రేమగా మారింది.
ఆర్.డి. బర్మన్ ఆశా భోంస్లేను పెళ్లి చేసుకోవాలని కోరుకున్నారు. అయితే ఆశా మొదట సంకోచించారు. కానీ ఆర్.డి. బర్మన్ వెనక్కి తగ్గలేదు. ఒకసారి ఆయన ఆశా భోంస్లేకు ఒక ఖరీదైన గిఫ్ట్ బాక్స్ పంపారు. ఆమె ఆత్రుతగా తెరిచి చూస్తే అందులో ఏదో నగ ఉంటుందని అనుకున్నారు. కానీ అందులో ఒక ఎండిపోయిన గులాబీ పువ్వు ఉంది. ఆయన విలక్షణమైన శైలికి ఆమె ఫిదా అయ్యారు. చివరకు 1980లో వీరిద్దరూ వివాహం చేసుకున్నారు.
ఆర్.డి. బర్మన్, ఆశా భోంస్లేల మధ్య వయసులో 6 ఏళ్ల తేడా ఉన్నప్పటికీ, వారిద్దరి మధ్య సంగీతమే ఒక వారధిగా నిలిచింది. పంచమ్ దా చివరి శ్వాస వరకు వీరిద్దరూ అన్యోన్యంగా ఉన్నారు. 1994లో ఆయన మరణం ఆశా భోంస్లేను తీవ్రంగా కలిచివేసింది. అయినప్పటికీ, ఆయన జ్ఞాపకాలను తన పాటల ద్వారా ఇప్పటికీ సజీవంగా ఉంచుతున్నారు.
90 ఏళ్లు పైబడినా ఆశా భోంస్లే తన గాత్రంతో అలరించారు. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక పాటలు పాడిన గాయనిగా గిన్నిస్ రికార్డు కూడా సాధించారు. ఆశా భోంస్లే జీవితం నేటి తరం మహిళలకు ఒక స్ఫూర్తి.. ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా తన ప్రతిభతో శిఖరాగ్రానికి ఎలా చేరుకోవచ్చో ఆమె నిరూపించారు. ఇప్పుడు ఆమె మన మధ్యలో లేకపోవడం నిజంగా ఎవరూ పూడ్చని లోటని చెప్పాలి.