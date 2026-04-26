  • Ashu Reddy Case: మొన్న మంగ్లీ..నేడు అషురెడ్డి..పెళ్లి చేసుకుంటానని ఐటీ ఉద్యోగికి రూ.9.35 కోట్ల పంగనామం!

Ashu Reddy Case: మొన్న మంగ్లీ..నేడు అషురెడ్డి..పెళ్లి చేసుకుంటానని ఐటీ ఉద్యోగికి రూ.9.35 కోట్ల పంగనామం!

Ashu Reddy Cheating Case: సినీ నటి, బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ అషురెడ్డిపై కేసు నమోదయ్యింది. పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి రూ.9.35 కోట్లు కాజేసిందనే ఆరోపణలతో ఆమెతో పాటు ఆమె కుటుంబ సభ్యులపై హైదరాబాద్‌లో సీసీఎస్‌లో ఫిర్యాదు అందింది. 
సినీ నటి బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ అషురెడ్డిపై కేసు నమోదయ్యింది. పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి రూ.9.35 కోట్లు కాజేసిందనే ఆరోపణలతో ఆమెతో పాటు ఆమె కుటుంబ సభ్యులపై హైదరాబాద్‌లో సీసీఎస్‌లో ఫిర్యాదు అందింది. 

సీసీఎస్ పోలీసులు తెలిపిన కథనం ప్రకారం.. హైదరాబాద్‌లోని షేక్ పేట్‌లో నివాసం ఉంటున్న యెనుముల సత్యనారాయణ అనే వ్యక్తి కుమారుడు వైవీ ధర్మేంద్ర ప్రస్తుతం లండన్‌లో ఐటీ జాబ్ చేస్తున్నాడు. 

సెలవుల కోసం 2018లో ధర్మేంద్ర ఇండియాలోని తల్లీదండ్రుల వద్దకు వచ్చాడు. అదే సమయంలో నటి అషు రెడ్డి (కొయ్య వెంకట అశ్విని రెడ్డి)తో పరిచయం ఏర్పడింది. అమెరికాలో చదువు పూర్తి చేసి సినిమా అవకాశాల కోసం హైదరాబాద్ వచ్చినట్లు ధర్మేంద్రకు అషురెడ్డి చెప్పిందట. 

పరిచయం ఏర్పడిన కొద్దిరోజుల తర్వాత ప్రేమిస్తున్నా అంటూ అషురెడ్డి ప్రపోజ్ చేస్తిందట. ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకుందామంటూ ధర్మేంద్రను నమ్మబలికిందని ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీంతో ఆ ప్రేమ చాటున ఆర్థిక అవసరాల కోసం డబ్బులు దండుకోవడం ప్రారంభించిదట. 

ఈ క్రమంలో ధర్మేంద్ర నుంచి డబ్బు దండుకున్న తర్వాత కారు, ఇల్లు, బంగారంతో పాటు ఇతర ఆస్తులను పోగుచేసి అషురెడ్డి తన పేరిట రిజిస్ట్రర్ చేయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ వెంటనే అషురెడ్డి పేరెంట్స్ పెళ్లికి ముహుర్తం అంటూ పండితుడ్ని తీసుకొచ్చి హడావుడి చేశారట. 

అయితే కొన్ని రోజుల్లోనే పెళ్లికి ఆమె ముఖం చాటేసినట్లు తెలుసుకొని, మోసపోయినట్లు ధర్మేంద్ర గ్రహించాడు. అయితే 2025 నాటికే అషు రెడ్డి రూ.9.35 కోట్లు ధర్మేంద్ర నుంచి వసూలు చేసినట్లు అతని తండ్రి ఆరోపిస్తున్నారు. 

డబ్బు రూపంలో, బంగారం సుమారు 5 కిలోలు కొనుగోలు చేసినట్లు వెల్లడించారు. అషురెడ్డితో పాటు ఆమె సోదరి కూడా రూ.50 లక్షలు దండుకున్నట్లు ధర్మేంద్ర తండ్రి ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నాడు. ప్రస్తుతం కేసు నమోదు చేసిన సీసీఎస్ పోలీసులు ప్రస్తుతం దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.   

