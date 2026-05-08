/Ashu Reddy Engagement: పెళ్లి పేరుతో మోసం.. వేరొకరితో నిశ్చితార్థం చేసుకున్న అషూరెడ్డి

Ashu Reddy Get Engagement: పెళ్లి పేరుతో ఎన్నారైని మోసం చేసి అతడితో కోట్ల రూపాయలు లాక్కున్న బిగ్బాస్ ఫేమ్ అషూ రెడ్డి అనూహ్యంగా నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. ఆమె మాజీ ప్రియుడు వేసిన కేసు ఇంకా కొలిక్కి రాకముందే అషూరెడ్డి వేరొకరికి ఉంగరం తొడిగేసింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
సోషల్ మీడియాలో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా గుర్తింపు సాధించిన అనంతరం బిగ్బాస్తో ఆదరణ పొందిన సినీ నటి అషు రెడ్డి అనూహ్యంగా నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. ఎన్నారైని పెళ్లి పేరుతో మోసం చేసిన కేసు ఇంకా కోర్టులో ఉండగానే ఆమె వేరొకరిని పెళ్లి చేసుకునేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఆమె నిశ్చితార్థం ఫొటోలు వైరల్గా మారాయి.
లండన్కి చెందిన ధర్మేంద్ర అనే ఎన్నారైని మోసం చేసి రూ.9.5 కోట్లు తీసుకుందనే ఆరోపణలు అషూ రెడ్డిపై వచ్చాయి. ఈ వివాదం కొనసాగుతున్న సమయంలోనే అషూ రెడ్డి నిశ్చితార్థం చేసేసుకుంది. నిశ్చితార్థం చేసుకున్న ఫొటోలను తన సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.
ఏపీలోని విశాఖపట్టణానికిమచెందిన కొయ్య వెంకట అశ్విని రెడ్డి అలియాస్ అషురెడ్డి సోషల్ మీడియాలో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అనంతరం బిగ్బాస్ తెలుగు మూడో సీజన్లో కంటెస్టెంట్గా మారి ప్రేక్షకుల దృష్టి పడ్డారు. తర్వాత చిన్న చిన్న సినిమాలు చేస్తూ వెబ్ సిరీస్ల్లో అషూ రెడ్డి నటిస్తోంది.
దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మతో అషూరెడ్డి చేసిన కంటెంట్ వీడియోలు తీవ్ర దుమారం రేపాయి. అయితే ఆ వీడియోలతో అషూ రెడ్డికి బాగా గుర్తింపు వచ్చింది. అలా జరుగుతున్న క్రమంలో లండన్కు చెందిన ధర్మేంద్రను పెళ్లి పేరుతో అతడితో డబ్బులు తీసుకుని ఇప్పుడు పెళ్లిని నిరాకరించారు. దీంతో అతడు కేసులు వేయగా.. ప్రస్తుతం అవి విచారణ దశలో ఉన్నాయి.
న్యాయస్థానంలో అషూరెడ్డికి చుక్కెదురు అవుతుండగా ఈ క్రమంలో ఆమె నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. నిశ్చితార్థానికి సంబంధించిన మూడు ఫొటోలను ఆమె పంచుకుంది. వాటిలో దండ వేసుకుని స్టేజ్పై కూర్చున్న ఫొటో.. మరొకటి చేతిలో చెయ్యి వేసి.. ఇంకొకటి ఉంగరాలు పెట్టుకున్న ఫొటోను అషూరెడ్డి పోస్టు చేసింది.
ఒకరిని పెళ్లి పేరిట మోసం చేసి.. ఇప్పుడు అషూ రెడ్డి ఎవరితో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఒకరిని మోసం చేసిన ఆమె ఇంకొకరిని కూడా మోసం చేయబోతున్నదా? అని నెటిజన్లు చర్చించుకుంటున్నారు. ఇంత వివాదం నడుస్తున్నా అషూ రెడ్డి మాత్రం మీడియా ముందుకు రావడం లేదు.