Asia Cup 2025:ఆసియా కప్ 2025లో చిరకాల ప్రత్యర్థులు భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య పోరు ఉత్కంఠ రేపుతోంది. ఈ రెండు జట్ల క్రికెటర్లు మైదానంలో గట్టిగా పోటీ పడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. అభిమానులు కూడా ఈ మ్యాచ్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ మ్యాచ్లో భారత జట్టులో కొత్త ఆటగాళ్లు 9 మంది తొలిసారి పాకిస్తాన్తో టీ20 మ్యాచ్ ఆడే అవకాశం ఉంది. విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, రవీంద్ర జడేజా వంటి సీనియర్ ఆటగాళ్లు టీ20 ఫార్మాట్కు దూరమవడంతో యువ ఆటగాళ్లపై అందరి దృష్టి నెలకొంది.
అభిషేక్ శర్మ.. ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండర్ క్రికెటర్ గత సంవత్సరం తన T20I అరంగేట్రం చేశాడు. ఇప్పటివరకు ఇండియా తరపున 18 టీ20 మ్యాచ్ లు ఆడాడు. తన కెరీర్లో తొలిసారిగా పాకిస్తాన్తో తలపడటానికి సిద్ధమవుతున్నాడు.
శుభ్మన్ గిల్.. కొత్తగా నియమితుడైన ఈ వైస్ కెప్టెన్ పాకిస్తాన్తో 4 వన్డేలు ఆడి 130 పరుగులు చేశాడు. అందులో ఒక హాఫ్ సెంచరీ కూడా ఉంది. ఆదివారం తొలిసారిగా పాక్ తో టీ20 మ్యాచ్ ఆడనున్నాడు.
తిలక్ వర్మ.. 26 టీ20 మ్యాచ్లలో 749 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో రెండు సెంచరీలు, మూడు అర్ధ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు పాక్తో తొలి మ్యాచ్ ఆడేందుకు ఉత్సాహంగా ఉన్నాడు.
సంజూ శాంసన్.. 42 టీ20 మ్యాచ్లు ఆడినా, పాకిస్తాన్తో ఇంతవరకు ఆడలేదు. ఈ మ్యాచ్లో అతను తన మొదటి టీ20 ఆడే అవకాశం ఉంది.
కుల్దీప్ యాదవ్.. పాకిస్తాన్తో వన్డేల్లో 15 వికెట్లు తీసిన అనుభవం ఉంది. ఇప్పుడు టీ20లో తొలిసారి పాక్తో ఆడనున్నాడు.
రింకూ సింగ్.. 33 టీ20 మ్యాచ్లలో 546 పరుగులు చేశాడు. అతను కూడా పాక్తో తొలి మ్యాచ్ ఆడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు.
వరుణ్ చక్రవర్తి.. అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్నా ఈ క్రికెటర్.. 19 టీ20 మ్యాచ్లలో 34 వికెట్లు తీశాడు. ఈ మ్యాచ్లో పాక్తో తొలిసారి ఆడనున్నాడు.
హర్షిత్ రానా.. పాక్తో ఒకే ఒక టీ20 మ్యాచ్ ఆడాడు. ఈ మ్యాచ్లో అతను రెండో టీ20, పాక్తో తొలి మ్యాచ్ ఆడే అవకాశం ఉంది.
జితేష్ శర్మ.. పాక్తో మ్యాచ్లో ఆడే అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే జితేశ్ స్థానంలో సంజూ శాంసన్ వచ్చాడు. జితేశ్ తన కెరీర్ లో ఇప్పటివరకు పాకిస్థాన్తో మ్యాచ్ ఆడింది లేదు.