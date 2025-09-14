English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

IND Vs PAK: గిల్‌ నుండి అభిషేక్ వరకు.. పాక్‌తో ఇప్పటివరకూ టీ20 ఆడని 9 మంది భారత క్రికెటర్లు ఎవరో తెలుసా..?

Asia Cup 2025:ఆసియా కప్‌ 2025లో చిరకాల ప్రత్యర్థులు భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య పోరు ఉత్కంఠ రేపుతోంది. ఈ రెండు జట్ల క్రికెటర్లు మైదానంలో గట్టిగా పోటీ పడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. అభిమానులు కూడా ఈ మ్యాచ్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ మ్యాచ్‌లో భారత జట్టులో కొత్త ఆటగాళ్లు 9 మంది తొలిసారి పాకిస్తాన్‌తో టీ20 మ్యాచ్ ఆడే అవకాశం ఉంది. విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, రవీంద్ర జడేజా వంటి సీనియర్ ఆటగాళ్లు టీ20 ఫార్మాట్‌కు దూరమవడంతో యువ ఆటగాళ్లపై అందరి దృష్టి నెలకొంది.
1 /9

అభిషేక్ శర్మ.. ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండర్ క్రికెటర్ గత సంవత్సరం తన T20I అరంగేట్రం చేశాడు. ఇప్పటివరకు ఇండియా తరపున 18 టీ20 మ్యాచ్ లు ఆడాడు. తన కెరీర్‌లో తొలిసారిగా పాకిస్తాన్‌తో తలపడటానికి సిద్ధమవుతున్నాడు.

2 /9

శుభ్‌మన్ గిల్.. కొత్తగా నియమితుడైన ఈ వైస్ కెప్టెన్ పాకిస్తాన్‌తో 4 వన్డేలు ఆడి 130 పరుగులు చేశాడు. అందులో ఒక హాఫ్ సెంచరీ కూడా ఉంది. ఆదివారం తొలిసారిగా పాక్ తో టీ20 మ్యాచ్ ఆడనున్నాడు.

3 /9

తిలక్ వర్మ.. 26 టీ20 మ్యాచ్‌లలో 749 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో రెండు సెంచరీలు, మూడు అర్ధ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు పాక్‌తో తొలి మ్యాచ్ ఆడేందుకు ఉత్సాహంగా ఉన్నాడు.

4 /9

సంజూ శాంసన్.. 42 టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడినా, పాకిస్తాన్‌తో ఇంతవరకు ఆడలేదు. ఈ మ్యాచ్‌లో అతను తన మొదటి టీ20 ఆడే అవకాశం ఉంది.   

5 /9

కుల్దీప్ యాదవ్.. పాకిస్తాన్‌తో వన్డేల్లో 15 వికెట్లు తీసిన అనుభవం ఉంది. ఇప్పుడు టీ20లో తొలిసారి పాక్‌తో ఆడనున్నాడు.   

6 /9

రింకూ సింగ్.. 33 టీ20 మ్యాచ్‌లలో 546 పరుగులు చేశాడు. అతను కూడా పాక్‌తో తొలి మ్యాచ్ ఆడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు.  

7 /9

వరుణ్ చక్రవర్తి.. అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉన్నా ఈ క్రికెటర్.. 19 టీ20 మ్యాచ్‌లలో 34 వికెట్లు తీశాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో పాక్‌తో తొలిసారి ఆడనున్నాడు.   

8 /9

హర్షిత్ రానా.. పాక్‌తో ఒకే ఒక టీ20 మ్యాచ్ ఆడాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో అతను రెండో టీ20, పాక్‌తో తొలి మ్యాచ్ ఆడే అవకాశం ఉంది.   

9 /9

జితేష్ శర్మ.. పాక్‌తో మ్యాచ్‌లో ఆడే అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే జితేశ్ స్థానంలో సంజూ శాంసన్ వచ్చాడు. జితేశ్ తన కెరీర్ లో ఇప్పటివరకు పాకిస్థాన్‌తో మ్యాచ్ ఆడింది లేదు.

