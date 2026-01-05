8th Pay Commission Salary Hike News: అస్సాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశంలో 8వ రాష్ట్ర వేతన సంఘం ఏర్పాటును అధికారికంగా ప్రకటించిన దేశంలోనే మొదటి రాష్ట్రంగా అవతరించింది. హిమంత బిస్వా శర్మ సర్కార్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో రాష్ట్రంలో లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు ఉపశమనం కలగనుది. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, ఇతర రాష్ట్రాలకు స్పూర్తిగా నిలిచింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..
అస్సాం రాష్ట్రంలో 7వ వేతన సంఘం పదేళ్ల పదవీకాలం జనవరి 1, 2026తో ముగిసింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటును ప్రకటించింది.
మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి సుభాష్ దాస్ నేతృత్వంలోని కొత్త పే కమిషన్ ప్రస్తుతం వేతన సవరణకు సంబంధించి అధ్యయనం చేయనుంది. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి.. ఉద్యోగుల అవసరాలను అంచనా వేసి తుది నివేదిక సమర్పించనుంది.
ప్రస్తుత ద్రవ్యోల్బణ రేట్లు, జీవన ప్రమాణాల దృష్ట్యా బేసిక్ పే, జీతాలను పునర్నిర్మించడం, రిటైర్మెంట్ అయిన ఉద్యోగుల ఆర్థిక భద్రత కోసం పెన్షన్ మొత్తాలను అప్డేట్ చేయడం వంటి అంశాలపై కొత్త పే కమిషన్ దృష్టిపెట్టనుంది.
ఇప్పుడు కమిషన్ ఏర్పడినా.. సిఫార్సులు అమలు వెంటనే అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు. కమిషన్ తన సమగ్ర నివేదికను సమర్పించడానికి దాదాపు 18 నెలలు పడుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు 2027-28 లేదా 2028-29 నాటికి అస్సాంలో అందుబాటులోకి రావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే 2026 నుంచి బకాయిలు చెల్లించనున్నారు.
సాధారణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం 8వ వేతనం సంఘం ప్రకటించిన తరువాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తాయి. అయితే అస్సాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రంతో సంబంధం లేకుండా కొత్త పే కమిషన్ ప్రకటిస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కంటే ముందుగానే అస్సాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ముందుగా జీతాల పెంపు ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశం ఉంది. ముందుగా కమిషన్ ఏర్పాటుతో భవిష్యత్లో వచ్చే అదనపు ఆర్థిక భారాన్ని ముందే అంచనా వేసుకోవచ్చు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయంతో ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.