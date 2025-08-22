English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Red Thread: ఈ రాశుల వాళ్లు చేతికి ఎర్ర దారం కట్టుకుంటే అశుభం..అంతా ఒక్క దెబ్బకి పోతుంది?

Red Thread Effects: ఏదైనా శుభ కార్యక్రమంలో లేదా పూజ మొదలైన వాటిలో కొందరు తరచుగా ఎర్ర దారం లేదా ఏదైనా రంగు దారాన్ని కట్టడం మనం చూసే ఉంటాము. మూడు దారాలతో చేయబడిన దారం.. ప్రధానంగా ఎరుపు రంగు దారంతో పాటు పసువు, ఆకుపచ్చ లేదా తెలుపు దారాలతో కలిపి ఉంటుంది. 
ఏదైనా శుభ కార్యక్రమంలో లేదా పూజ మొదలైన వాటిలో కొందరు తరచుగా ఎర్ర దారం లేదా ఏదైనా రంగు దారాన్ని కట్టడం మనం చూసే ఉంటాము. మూడు దారాలతో చేయబడిన దారం.. ప్రధానంగా ఎరుపు రంగు దారంతో పాటు పసువు, ఆకుపచ్చ లేదా తెలుపు దారాలతో కలిపి ఉంటుంది. 

ఈ మూడు దారాలను బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరుల త్రిమూర్తుల చిహ్నంగా భావిస్తారు. మత విశ్వాసం ప్రకారం.. ఎర్ర దారం శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. ఎర్ర దారం ధరించడం వల్ల కలిగే అనేక ప్రయోజనాలు లాల్ కితాబ్ నివారణలలో కూడా ప్రస్తావించారు. దీనితో పాటు ఏ రాశుల వారు ఎర్ర దారం ధరించకూడదనే దాని గురించి జ్యోతిషశాస్త్రంలో సమాచారం ఇవ్వబడింది.     

ఎర్రటి దారం ధరించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో చూద్దాం.. ఏ రాశుల వారు ధరించకూడదనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, చేతికి ఎర్రటి దారం కట్టుకోవడం వల్ల లక్ష్మీదేవి సంతోషిస్తుంది. హనుమంతుడి ఆశీస్సులు లభిస్తాయని కూడా చెబుతారు. కుజ గ్రహం ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది. కాబట్టి ఎర్రటి దారం కట్టడం వల్ల జాతకంలో కుజుడి స్థానం బలపడుతుంది. ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కూడా లభిస్తాయని చెబుతారు.    

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. మేషం, సింహ, వృశ్చిక రాశుల వారు ఎర్రటి దారం కట్టుకోవాలి. మత విశ్వాసాల ప్రకారం.. ఈ రాశుల వారు ఎర్రటి దారం కట్టడం ద్వారా హనుమంతుని ఆశీస్సులు పొందుతారు. అంగారక గ్రహం, సూర్య దేవుడు ఎరుపు రంగును ఇష్టపడతారు. అందుకే ఈ రాశుల పాలక గ్రహం కాబట్టి ఎర్రటి దారం వారికి శుభప్రదం.    

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. శని గ్రహాం మకరం, కుంభ రాశులకు అధిపతి. శనిదేవుడు ఎరుపు రంగును ఇష్టపడడు. అందుకే శనిదేవుడికి శనివారాల్లో నల్ల నువ్వులు నైవేద్యం పెడతారు. అటువంటి పరిస్థితిలో ఈ రెండు రాశుల వారు ఎరుపు దారం ధరించకూడదు. వీరితో పాటు మీన రాశి వారు కూడా ఎరుపు దారం ధరించకూడదు.    

మంగళవారం నాడు ఎర్రటి దారం ధరించాలి. ఆ దారం కట్టుకోవడం వల్ల బ్రహ్మ అనుగ్రహం వల్ల కీర్తి, విష్ణువు అనుగ్రహం వల్ల రక్షణ, శివుని అనుగ్రహం వల్ల అన్ని కష్టాల నుండి ఉపశమనం లభిస్తాయి. దీనితో పాటు లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహం వల్ల సంపద, దుర్గా దేవి అనుగ్రహం వల్ల బలం, సరస్వతి దేవి అనుగ్రహం వల్ల జ్ఞానం లభిస్తాయని నమ్ముతారు.    

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారమంతా మత విశ్వాస్వాల ఆధారంగా రూపొందించబడింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)  

