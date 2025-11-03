Astrology Remedies: మీరు అప్పుల బాధలో ఉన్నారా? మంగళవారం నాడు ఇలా చేయండి.. వెంటనే పరిష్కారం అవుతుంది!

Astrology Remedies For Debt: చాలా మంది రుణ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. పరిష్కారం కాని రుణ సమస్య నుండి బయటపడటానికి, మంగళవారం నాడు కొన్ని ఆచారాలు చేయడం అవసరం. అవి ఏమిటో చూద్దాం.
మంగళవారం రోజును వారంలో అత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా పరిగణిస్తారు. మంగళవారం ఆధ్యాత్మికంగా అత్యంత శక్తివంతమైన రోజుగానూ చూస్తారు. ఈ రోజున కొన్ని ఆచారాలు, పరిహారాలు చేయడం ద్వారా, పరిష్కారం కాని సమస్యల నుండి బయటపడవచ్చు.
ముఖ్యంగా, రుణ సమస్యలతో బాధపడుతున్నవారు మంగళవారం నాడు కొన్ని ఆచారాలు చేయడం ద్వారా దాని నుండి బయటపడతారని చెబుతారు. అదేవిధంగా ఇది జీవితంలో వివాహ అడ్డంకులు, ఉద్యోగ అడ్డంకులు వంటి అడ్డంకులను తొలగిస్తుందని చెబుతారు.
రుణ సమస్యల నుండి బయటపడాలంటే ఇంట్లోనే ఈ పరిహారాలు ప్రయత్నించండి. మంగళవారాల్లో రాజ వృక్షాన్ని పూజించడం వల్ల రుణ సమస్యలు తగ్గుతాయని నమ్ముతారు. మంగళవారాల్లో రాజ వృక్షం కింద పాలు, నీళ్లు పోసి పూజిస్తే మీ కోరికలు నెరవేరుతాయని అంటారు.
మంగళవారం సాయంత్రం సమీపంలోని హనుమాన్ ఆలయాన్ని సందర్శించి పూజలు చేయడం మంచిది. అలాగే, హనుమాన్ ఆలయానికి వెళ్ళేటప్పుడు బెల్లం, మినప్పప్పును దానం చేయాలి. లేకపోతే, మినప్పప్పును దానం చేయవచ్చని చెబుతారు. దీని ద్వారా రుణ సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చని ఆధ్యాత్మికతలో చెప్పబడింది.
మంగళవారం నాడు హనుమంతుని పాదాల వద్ద నారింజ రంగు తాడును ఉంచి పూజించాలి. అలాగే, హనుమంతుని పాదాల నుండి తీసిన ఎర్ర చందనపు ముక్కను నుదిటిపై ఉంచుకుని, చేతికి నారింజ రంగు తాడును కట్టుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా, హనుమంతుని దయతో రుణ సమస్యల నుండి బయటపడవచ్చు.
మంగళవారాల్లో మీరు మీ పూజ గదిని శుభ్రం చేసుకోవాలి. పూజ పాత్రలను బాగా తోమి.. నెయ్యి దీపం వెలిగించాలి. అలాగే 'ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం కుబేరాయ నమః' అనే మంత్రాన్ని జపించి పూజ చేయాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా, కుబేరుని అనుగ్రహం ఆర్థిక సమస్యలను, రుణ సమస్యలను పరిష్కరిస్తుందని, ఇంట్లో సంపద పెరుగుతుందని నమ్ముతారు.
మంగళ, శనివారాల్లో హనుమాన్ ఆలయంలో పూజలు చేయడం వల్ల ఆధ్యాత్మికంగా మేలు జరుగుతుందని చెబుతారు. ఇలా చేయడం వల్ల రుణ సమస్యలు తొలగిపోతాయని చెబుతారు. వివాహంలో అడ్డంకులు తొలగిపోతాయని కూడా నమ్ముతారు.