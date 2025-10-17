English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Actress Rekha: 71 ఏళ్ల వయసులో ఆరుగురితో డేటింగ్‌ చేసిన హీరోయిన్‌.. ఎవరో తెలుసా?

Actress Rekha: 71 ఏళ్ల వయసులో ఆరుగురితో డేటింగ్‌ చేసిన హీరోయిన్‌.. ఎవరో తెలుసా?

71 Years Old Star Heroine Have Relation With 6 Heroes: సినీ పరిశ్రమలో పాత తరాన్ని కొత్త తరానికి పరిచయమైన సీనియర్‌ హీరోయిన్‌ రేఖా. బాలీవుడ్‌లో అగ్రతారగా వెలుగొందిన 71 ఏళ్ల రేఖా ప్రేమ వ్యవహారం చర్చకు వచ్చింది. ఆమె వయసులో ఉన్నప్పుడు ఆరుగురిని ప్రేమించి డేటింగ్‌ చేసినట్లు పుకార్లు వస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఆమెతో ప్రేమాయణం నడిపిన వారెవరో తెలుసుకుందాం.
1 /5

బాలీవుడ్‌లో అందరికీ సుపరిచితమైన తార రేఖా. తెలుగు ప్రేక్షకులకు కొంత తెలియకపోయినా బాలీవుడ్‌ను ఏలిన మహారాణిగా రేఖాను పిలుస్తారు. టాప్‌ హీరోయిన్‌గా కొనసాగుతున్న కాలంలోనే ఈ 71 ఏళ్ల హీరోయిన్‌ ఎంతో మందితో ప్రేమాయణం.. డేటింగ్‌ కూడా నడిపినట్లు తెలుస్తోంది. 

2 /5

చెన్నైలో పుట్టిన రేఖా భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో ఒక ధృవతారగా వెలుగొందుతున్నారు. వందల సినిమాలు చేసిన ఆమె ముకేశ్‌ అగర్వాల్‌ అనే వ్యాపారవేత్తను వివాహం చేసుకోగా.. పదేళ్ల తర్వాత అతడు చనిపోయాడు. నాటి నుంచి నేటి వరకు ఆమె ఒంటరిగా జీవిస్తున్నారు.

3 /5

అతి ఎక్కువ విజయవంతమైన సినిమాలు చేసిన జోడీ అమితాబ్‌, రేఖ. వీరిద్దరి మధ్య చక్కటి అనుబంధం ఉంది. అమితాబ్‌తో రేఖ ప్రేమాయణం నడిచిందని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి. సీనియర్‌ నటుడు జితేంద్రతో కూడా రేఖ చక్కటి బంధం ఏర్పరచుకున్నట్లు సమాచారం. అతడితో ఆమె చాలా నిమాలు చేసింది. అయితే అప్పటికే జితేంద్ర వివాహం చేసుకోవడంతో అతడికే ముందకు వెళ్లలేదని బాలీవుడ్‌లో ప్రచారం ఉంది.

4 /5

గుజరాత్‌ నటుడు కిరణ్ కుమార్‌తో కూడా రేఖకు సంబంధం ఏర్పడిందని వార్తలు ఉన్నాయి. అనంతరం బాలీవుడ్ నటుడు వినోద్ మెహ్రాతో కూడా రేఖ ప్రేమాయణం కొనసాగించినట్లు బాలీవుడ్‌లో పుకార్లు ఉన్నాయి. వారిదదరూ రహాస్యంగా వివాహం చేసుకున్నారని కూడా పుకార్లు వచ్చాయి.

5 /5

ఆరో వ్యక్తి సంజయ్ దత్. సంజయ్‌తో రేఖకు చక్కటి అనుబంధం ఉంది. వారిద్దరూ ప్రేమలో.. రహాస్య జీవనం చేశారని వార్తలు వచ్చినా తర్వాత అలాంటిదేమీ లేదని తేలింది. ప్రస్తుతం ఎవరితో బంధం లేకుండా రేఖ తన పుట్టింటి వారితో కలిసి ఉంటున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాలు చేస్తూ రేఖ తన జీవితాన్ని కళారంగానికే అంకితం చేశారు.

Date And Love Heroine Rekha Bollywood Boyfriends Rekha Love And Relation Amitabh Bachchan Actor Kiran Kumar Vinod Mehra Sanjay Dutt Actor Jitendra

Next Gallery

LIC Jeevan Umang: ఎల్‌ఐసీ నుంచి కళ్లు చెదిరే స్కీమ్.. జస్ట్ రూ. 25 పెట్టుబడితో 20 లక్షలు మీ జేబులోకి..!