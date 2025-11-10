Pension Scheme: వృద్ధులకు నెలకు రూ. 5,000 పెన్షన్ అది కూడా 7 రోజుల్లో..ఈ పథకంలో ఎలా చేరాలి?

APY 5000 Pension Premium: మీరు పదవీ విరమణ తర్వాత కూడా స్థిరమైన ఆదాయం పొందాలనుకుంటే, అటల్ పెన్షన్ యోజన మీకు మంచి ఎంపిక కావచ్చు. ఈ పథకంలో ఎలా చేరాలి, మీకు ఎంత పెన్షన్ లభిస్తుంది అనే దాని గురించి పూర్తి సమాచారాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
మీరు పదవీ విరమణ తర్వాత నెలవారీ పెన్షన్ పొందాలనుకుంటే.. అటల్ పెన్షన్ యోజన మీకు మంచి ఎంపిక గా ఉంది. అటల్ పెన్షన్ యోజన అనేది అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసే వ్యక్తుల కోసం భారత ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన సామాజిక భద్రతా పథకం . మీరు రోజుకు రూ .7 ఆదా చేస్తే , పదవీ విరమణ తర్వాత రూ .5,000 పెన్షన్ పొందవచ్చు . ఎందుకంటే ఈ పథకం ప్రధాన లక్ష్యం అసంఘటిత కార్మికులు వారి వృద్ధాప్యంలో స్థిరమైన ఆదాయాన్ని పొందేలా చూడటం .
అంతేకాకుండా, ఈ పథకం ప్రధాన ప్రయోజనాల్లో ఒకటి ఏమిటంటే మీరు చాలా తక్కువ పెట్టుబడితో ప్రారంభించవచ్చు . ఉదాహరణకు, మీరు 18 సంవత్సరాల వయస్సు కలిగి ఈ పథకంలో చేరితే , మీరు ప్రతి నెలా రూ. 210 మాత్రమే చెల్లించాలి . ప్రతిగా మీరు 60 సంవత్సరాల వయస్సు వచ్చిన తర్వాత మీకు రూ. 5,000 నెలవారీ పెన్షన్ లభిస్తుంది . అయితే.. మీరు 32 సంవత్సరాల వయస్సులో ఈ పథకంలో చేరితే , నెలవారీ సహకారం రూ. 689 అవుతుంది.
అటల్ పెన్షన్ పథకం అంటే ఏమిటి ? అటల్ పెన్షన్ యోజన (APY) 2015-16లో ప్రారంభించారు. దీనిని పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (PFRDA) నిర్వహిస్తుంది . ఈ పథకం 60 సంవత్సరాల వయస్సు తర్వాత ప్రభుత్వ హామీతో నెలవారీ రూ. 1,000 నుండి రూ. 5,000 వరకు పెన్షన్ను నిర్ధారిస్తుంది.
అదనంగా, ప్రభుత్వం ఈ పథకంలో సంవత్సరానికి గరిష్టంగా రూ. 1,000 లేదా మీ మొత్తం పొదుపులో 50% , ఏది తక్కువైతే అది జమ చేయడం ద్వారా పాత్ర పోషిస్తుంది . అయితే, ఈ ప్రయోజనం పన్నులు చెల్లించని, మరే ఇతర సామాజిక భద్రతా పథకంలో నమోదు చేసుకోని వ్యక్తులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.
అటల్ పెన్షన్ పథకానికి ఎవరు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు ? 18 నుండి 40 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల.. ఆదాయపు పన్ను చెల్లింపుదారులు కాని భారతీయ పౌరులు ఈ పథకంలో చేరవచ్చు. (అక్టోబర్ 1, 2022 నుండి, ఆదాయపు పన్ను చెల్లింపుదారులు ఈ పథకంలో చేరడానికి అర్హులు కాదు.) 60 ఏళ్ల వయస్సు వచ్చిన తర్వాత, చందాదారులు వారి నెలవారీ సహకారాన్ని బట్టి నెలకు రూ.1,000, రూ.2,000, రూ.3,000, రూ.4,000 లేదా రూ.5,000 హామీ పెన్షన్ పొందుతారు. పెన్షన్ పొందడానికి, కనీసం 20 సంవత్సరాలు ఈ పథకానికి సహకరించడం తప్పనిసరి.
మీరు మీ నెలవారీ / త్రైమాసిక / అర్ధ వార్షిక సహకారాన్ని గడువు తేదీలోగా చెల్లించకపోతే, జరిమానా విధించబడుతుంది. మీరు చెల్లించాల్సిన మొత్తం ఆధారంగా ఈ జరిమానా లెక్కించబడుతుంది.