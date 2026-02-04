English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Atal Pension Yojana: చిన్న మొత్తంతో భారీ పెన్షన్..! రోజుకు ₹12.50 పెడితే జీవితాంతం నెల జీతం లాంటీ పెన్షన్..!

Atal Pension Yojana Eligibility: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన పథకాల్లో ప్రధానంగా రైతులు, మహిళలు, అసంఘటిత వర్గ కార్మికులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తాయి. ఇందులో భాగంగా వారి కోసం ప్రతినెలా పెన్షన్‌ అందించే పథకాన్ని కూడా కేంద్ర ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే. అదే అటల్‌ పెన్షన్‌ యోజన. అతి తక్కువ పెట్టుబడితో నెలవారీ జీతంలా 60 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత సులభంగా పింఛను పొందవచ్చు. ఈ స్కీమ్‌కు అర్హత ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
Atal Pension Yojana Eligibility: సాధారణంగా అసంఘటిత వర్గాలకు చెందిన కార్మికులకు వయస్సు మళ్లిన తర్వాత నెలవారీ పింఛను లభించదు. దీనికి వారు ఇతర కుటుంబ సభ్యులపై ఆధారపడాల్సి వస్తుంది. అయితే, కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన అటల్‌ పెన్షన్‌ యోజన ద్వారా సులభంగా నెలవారీ పింఛను పొందవచ్చు. దీనికి పెద్దగా పెట్టుబడి కూడా పెట్టాల్సిన అవసరంలేదు. కేవలం ప్రతిరోజూ రూ.12.50 పెట్టుబడితో మీరు 60 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత నెలవారీ పెన్షన్‌ పొందుతారు.   

ఈ పింఛను ప్రయోజనం వల్ల వయస్సు మళ్లిన తర్వాత పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. నెలవారీ జీతంలో పెన్షన్‌ పొందవచ్చు. ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెడితే రూ.1000 నుంచి రూ.5,000 వరకు పింఛను పొందుతారు. భార్యాభర్తలు కలిసి కూడా ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.   

అటల్‌ పెన్షన్‌ యోజనకు ఎవరు అర్హులు? అటల్‌ పెన్షన్‌ యోజనలో పెట్టుబడి పెట్టాలంటే వారి వయస్సు 18 ఏళ్ల  నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. నెలకు రూ.42, రూ.376 పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఆధార్‌, మొబైల్‌ నెంబర్‌, ఒక ఫోటోకాపీ కూడా తప్పనిసరి. బ్యాంకు బుక్‌ కూడా ఉండాలి.

ఒకవేళ దరఖాస్తుదారుడు 40 ళ్ల పైబడితే మాత్రం రూ.291 నుంచి రూ.1454 నెలవారీ పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఈ పథకంలో గరిష్టంగా పింఛను రూ.5 వేలు పొందుతారు. 60 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత మాత్రమే ఈ స్కీమ్‌ ప్రయోజనం పొందుతారు.  

అటల్‌ పెన్షన్‌ యోజనలో పెట్టుబడి పెట్టాలంటే కనీసం 20 ఏళ్లు కట్టాల్సిందే. ఆ తర్వాతే ఈ పథకం ప్రయోజనం పొందుతారు. మీ దగ్గరలో ఉన్న బ్యాంకులో ఈ పథకానికి సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. వారి నుంచి ఈ పథకానికి గాను ఆటో డెబిట్‌ చేయించుకోవడం బెట్టర్‌. 

