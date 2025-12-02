Atal Pension Big Update: అసంఘటిత కార్మికులు, మహిళల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో పథకాలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో భారీ శుభవార్త తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో పెన్షన్దారులకు ఇది బిగ్ గుడ్న్యూస్ అని చెప్పొచ్చు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు రైతులు, మహిళలు, అసంఘటిత కార్మికుల కోసం భారీ ప్రయోజనాలు చేకూర్చే పథకాలను తీసుకువస్తుంది. అయితే అటల్ పెన్షన్, ఈశ్రమ్ కార్డుకు సంబంధించి బిగ్ న్యూస్ తెలిపింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
అసంఘటిత కార్మికులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త తెలిపింది. ప్రధానంగా కేంద్రం ప్రారంభించిన అటల్ పెన్షన్ అసంఘటిత కార్మికుల పథకాలపై ఈ భారీ ప్రయోజనం రానుంది. దీనిపై కేంద్ర మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ లోక్సభలో ప్రతిపక్షాలకు సమాధానం ఇచ్చారు. దీంతో అందరిలో ఆనందం నెలకొంది
ఇక లోక్సభలో శీతాకాల సమావేశంలో భాగంగా డిసెంబర్ 1న వచ్చిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా కేంద్రమంత్రి నిర్మల సీతారామన్ ఇచ్చారు. ప్రధానంగా అటల్ పెన్షన్ పై అప్డేట్ తెలిపారు. 60 ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత పెన్షన్ ప్రయోజనం అందించే ఈ అద్భుతమైన పథకంలో ఇప్పటివరకు 8 కోట్లకు పైగా చేరారు
ఇందులో ఎక్కువ శాతం మహిళలే ఉన్నారు. పేద, మధ్యతరగతి అసంఘటిత కార్మికులకు ఎంతగానో ఉపయోగకరం. ఈ పథకంలో బ్యాంకు లేదా పోస్ట్ ఆఫీస్ లో ఖాతా ఉన్న 18 నుంచి 40 సంవత్సరాలు ఉన్న ప్రతి భారతీయుడు అర్హుడే. 60 ఏళ్ల తర్వాత పెన్షన్ ప్రయోజనం పొందుతారు
అంటే ఈ పెన్షన్ ప్రయోజనం 2035 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. అటల్ పెన్షన్ యోజనలో మహిళల సంఖ్య నాలుగు లక్షల పైగా ఉందన్నారు. అంటే మొత్తం పథకంలో 48 శాతం మహిళలే అని కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు. దీంతో పాటు ఈశ్రమ్ కార్డులో కూడా 31.31 కోట్లకు పైగా అసంఘటిత కార్మికులు నమోదు చేసుకున్నట్లు ఉపాధి శాఖ సహాయ మంత్రి శోభా కరందలజే తెలిపారు.
మహిళలు ప్రధానంగా అసంఘటిత కార్మికులకు పెరిగిన అవగాహన నేపథ్యంలో అటల్ పెన్షన్ కార్డులో నమోదు భారీగా పెరిగినట్లు సమాచారం. దీంతో పాటు గిగ్ వర్కర్లు, రోడ్ సైడ్ పనిచేసే కార్మికులు నమోదు చేసుకునే సౌలభ్యం కల్పించారు. ఇది కార్మికుల సామాజిక భద్రతకు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని మంత్రి తెలిపారు.