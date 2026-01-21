Cabinet Approves Continuation of APY: అటల్ పెన్షన్ యోజన (APY) లబ్ధిదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. 2031 వరకు వరకు పొడిగించాలని ఆమోదం తెలిపింది. అంతే కాదు దీనికి సంబంధించిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా పొడిగించాలని తెలిపింది. 2017 మే 9వ తేదీన అటల్ పెన్షన్ యోజన పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. 60 ఏళ్లు దాటిన అసంఘటిత కార్మికులకు ఈ పథకం ద్వారా పెన్షన్ లభించనుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
60 ఏళ్ళు దాటిన అసంఘటిత వర్గాలకు చెందిన కార్మికులకు ప్రతినెలా పింఛన్ పొందే పథకం అటల్ పెన్షన్ యోజన. ఈ పథకం 2031 వరకు కూడా పొడిగించే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. జనవరి 19వ తేదీ వరకు ఈ పథకంలో 8.6 కోట్ల సబ్స్క్రైబర్స్ కలిగి ఉన్నారు.
2031 వరకు ఈ పథకానికి పొడిగించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. పీఎం నరేంద్ర మోదీ ఆధ్వర్యంలో క్యాబినెట్ మీటింగ్ నిర్వహించారు. అటల్ పెన్షన్ యోజనపై కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అటల్ పెన్షన్ యోజన ద్వారా ప్రతినెల రూ. 1000 నుంచి రూ. 5000 వరకు పింఛను లభిస్తుంది.
60 ఏళ్లు దాటిన అసంఘటిత వర్గాల వారికి ఈ పథకం ద్వారా ప్రతినెలా పింఛను లభించనుంది. అయితే ముందుగానే దీనికి ప్రతినెలా కొంత డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టాల్సి వస్తుంది. అటల్ పెన్షన్ యోజనలో ప్రధానంగా ప్రయాగ్రాజ్, లక్నో, బరేలీ, ఫతేపూర్, కాన్పూర్కు చెందిన వారు ఎక్కువ శాతం ఉన్నారు.
అసంఘటిత వర్గాలకు చెందిన కార్మికులకు సాధారణంగా ప్రతినెలా ఎలాంటి ఫించను లభించదు. ఇలాంటి వారి కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం అటల్ పెన్షన్ యోజన పథకం ప్రారంభించింది. తర్వాత పెన్షన్ రూపంలో తిరిగి ఆ డబ్బు లభిస్తుంది
ఈ పథకంలో భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కలిపి కూడా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ప్రతినెలా కొంత డబ్బు ఆదా చేస్తూ వస్తే వారికి ఇద్దరికీ కలిపి 60 ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత కూడా ఈ అటల్ పెన్షన్ యోజన ద్వారా పింఛను లభిస్తుంది. దీంతో వారు ఎవరిపై ఆధారపడకుండా పింఛనుతో వాళ్ళు బతకవచ్చు.