Pension Scheme: రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఒకరి దగ్గర చేయి చాచాల్సిన అవసరం ఉండదు.. భార్య భర్తలు ఇలా చేస్తే నెలకు రూ. 10వేల పెన్షన్ గ్యారెంటీ..!!

Atal Pension Yojana Scheme: నేటికాలంలో సరిపడా సంపాదన లేకుండా జీవించడం చాలా కష్టం. రూపాయి రూపాయి పొదుపు చేస్తే...భవిష్యత్తులో ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా ఉంటుంది. జీవితమంతా కష్టపడి..పిల్లలు చదువులు, పెళ్లిళ్లు, కుటుంబ బాధ్యతలు..ఇలా ఎన్నో ఖర్చులు పోనూ..రిటైర్మెంట్ తర్వాత తమకంటూ ఏమీ లేకుండా దుర్బర జీవితం గడుపుతున్న వ్రుద్ధులు ఎంతో మంది ఉన్నారు. అలాంటి వారు సర్వీసులో ఉన్నప్పుడే కొంత పక్కన పెడితే..రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఎవరి ముందు చేయి చాచాల్సిన అవసరం ఉండదు. అలాంటి స్కీమ్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
Atal Pension Yojana Scheme: మానవ సంబంధాలన్నీ ఆర్థిక సంబంధాలే. అవును నేటి కాలంలో జరుగుతున్న, చూస్తున్న పరిస్థితులు ఇలానే ఉన్నాయి. చేతిలో రూపాయి ఉంటేనే చుట్టూ జనాలు ఉంటారు. చివరికి కడుపులో పుట్టిన పిల్లలు కూడా ఒకానొక స్టేజీ వచ్చాక తల్లిదండ్రులు దూరం చేసుకుంటున్న ఘటనలను ఎన్నో చూస్తున్నాం. జీవితమంతా పిల్లల కోసం దారపోసిన తల్లిదండ్రులు రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఎన్నో కష్టాలు అనుభవిస్తున్నవారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. అలాంటి వారికోసమే కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ ఎన్నో స్కీములను తీసుకువచ్చింది.
రిటైర్మెంట్ తర్వాత తమ కాళ్ల మీద తాము జీవించేందుకు.. ఒకరి ముందు చేయి చాచి అడగకూడదన్న ఉద్దేశ్యంతోనే అటల్ పెన్షన్ యోజన స్కీమును తీసుకువచ్చింది. ఈ స్కీముతో రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలనెలా పెన్షన్ పొదవచ్చు.
ద్రవ్యోల్బణం, వైద్య ఖర్చులు, రిటైర్మెంట్ తర్వాత స్థిరమైన ఆదాయం లేకపోవడం వంటి అంశాలు సాధారణ కుటుంబాలను భవిష్యత్తుపై ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన అటల్ పెన్షన్ యోజన (Atal Pension Yojana – APY) సాధారణ ప్రజలకు భవిష్యత్తులో ఆర్థిక భద్రత కల్పించే ఉత్తమ పథకం. ఈ స్కీమ్లో భాగస్వామ్యం అవడం ద్వారా రిటైర్మెంట్ తర్వాత ప్రతి నెలా స్థిరమైన పెన్షన్ పొందవచ్చు.
ఈ పథకం కింద భార్యాభర్తలు వేర్వేరుగా ఖాతాలు తెరిస్తే ఒక్కొక్కరికి రూ.5,000 చొప్పున పెన్షన్ లభిస్తుంది. అంటే ఇద్దరూ కలిపి నెలకు రూ. 10,000 వరకు ఆదాయం పొందవచ్చు. ఈ పెన్షన్ 60 ఏళ్లు పూర్తి అయిన తర్వాత జీవితాంతం లభిస్తుంది. ఉదాహరణకు, 30 ఏళ్ల వయసులో ఈ పథకంలో చేరితే నెలకు కేవలం రూ.577 చెల్లించాలి. 35 ఏళ్ల వయసులో చేరితే నెలకు సుమారు రూ.902 చెల్లించాలి. అంటే చిన్న మొత్తంలోనే పెద్ద భవిష్యత్ భద్రతను పొందవచ్చు.
అటల్ పెన్షన్ యోజనలో చేరడం చాలా సులభం. దగ్గరలోని బ్యాంక్ లేదా పోస్టాఫీస్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తు సమయంలో ఆధార్ కార్డు, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు, మొబైల్ నంబర్ అవసరం. ఈ సేవ ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో కూడా అందుబాటులో ఉంది. భార్యభర్తలు ఇద్దరూ వేర్వేరుగా ఖాతాలు తెరవాలి. ప్రతి నెలా నిర్ణీత మొత్తం ఆటోమేటిక్గా బ్యాంక్ ఖాతా నుంచి డెబిట్ అవుతుంది.
ఈ పథకంలో చేరడానికి కనీస వయసు 18 సంవత్సరాలు, గరిష్ఠ వయసు 40 సంవత్సరాలు. మీరు ఎంత తొందరగా స్కీమ్లో చేరితే, అంత తక్కువ ప్రీమియం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 60 ఏళ్లు పూర్తి అయిన తర్వాత ప్రతి నెలా స్థిరమైన పెన్షన్ లభిస్తుంది. ఈ పథకం కింద మీరు మరణించినా, మీ భార్య లేదా భర్త, లేదా నామినీకి ఆ మొత్తాన్ని అందించే అవకాశం ఉంటుంది.
అటల్ పెన్షన్ యోజనలో చేరడం వల్ల ప్రభుత్వ భద్రత కలిగిన పెట్టుబడి, తక్కువ పెట్టుబడితో పెద్ద లాభం, పన్ను మినహాయింపులు, జీవితాంతం నెలవారీ ఆదాయం లాంటి అనేక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా, స్థిరమైన ఆదాయం పొందాలనుకునే ప్రతి దంపతికి ఈ స్కీమ్ ఒక అద్భుతమైన అవకాశమని చెప్పుకోవచ్చు.