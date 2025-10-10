English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • APY Scheme: నెలకు రూ.5,000 పెన్షన్..పథకంలో పెద్ద మార్పు..ఇప్పుడే తెలుసుకోండి లేదంటే పెన్షన్ రాదు!

Atal Pension Yojana Update: దేశ ప్రజల సంక్షేమం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న వివిధ సంక్షేమ పథకాలలో, అటల్ పెన్షన్ యోజన చాలా ప్రజాదరణ పొందిన పథకం. ఇందులో నెలకు రూ.5,000 పెన్షన్ అందుబాటులో ఉంది. అటల్ పెన్షన్ యోజన (APY) పథకంలో చేరడానికి, మీరు తాజా మార్పులను తెలుసుకోవాలి. ఈ పథకంలో ప్రభుత్వం గణనీయమైన మార్పులు చేసింది. 
 
1 /8

అటల్ పెన్షన్ యోజన:  ప్రభుత్వం APY కోసం కొత్త సబ్‌స్క్రైబర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫారమ్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ఫారమ్ అక్టోబర్ 1 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు, కొత్త ఫారమ్ మాత్రమే అంగీకరిస్తున్నారు. ఈ సమాచారం పోస్టల్ శాఖ జారీ చేసిన అధికారిక నోటిఫికేషన్‌లో స్పష్టం చేశారు.   

2 /8

వ్యవస్థను మరింత పారదర్శకంగా మార్చడం సహా మోసపూరిత రిజిస్ట్రేషన్లను నిరోధించడానికి పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (PFRDA) మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ఈ మార్పు చేసినట్లు నివేదించింది.  

3 /8

అటల్ పెన్షన్ యోజన: ఈ పథకానికి మూడు కొత్త మార్పులు చేశారు. 1. FATCA/CRS నోటిఫికేషన్ తప్పనిసరి. దరఖాస్తుదారు విదేశీయుడు లేదా పన్ను చెల్లింపుదారుడు కాదని నిర్ధారించడానికి ఇప్పుడు కొత్త ఫారమ్‌లో FATCA/CRS డిక్లరేషన్ అవసరం. 2. భారతీయ పౌరులు మాత్రమే ఖాతా తెరవగలరు. ఇప్పుడు, భారతీయ పౌరులు మాత్రమే పోస్టాఫీసు ద్వారా అటల్ పెన్షన్ యోజనలో నమోదు చేసుకోగలరు. ఈ ఖాతాలు పోస్టల్ సేవింగ్స్ ఖాతాలకు అనుసంధానంతో ఉన్నాయి.

4 /8

3. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను సులభతరం, పారదర్శకంగా, డిజిటల్‌గా ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి ప్రోటీన్ ఇ-గవర్నమెంట్ (NSDL) అవసరాలను తీర్చడానికి ఒక కొత్త ఫారమ్ అభివృద్ధి చేయనున్నారు.  

5 /8

అటల్ పెన్షన్ యోజన అంటే ఏమిటి?  - APY అనేది దేశంలోని అసంఘటిత రంగ కార్మికులపై దృష్టి సారించిన పెన్షన్ పథకం. _ ఈ పథకం కింద, 60 సంవత్సరాల వయస్సు వరకు తమతమ విరాళాలను చెల్లించాలి. - 60 సంవత్సరాల వయస్సు తర్వాత పదవీ విరమణ ప్రారంభమవుతుంది.  - APY కింద, మీరు రూ. 1,000 నుండి రూ. 5,000 వరకు పదవీ విరమణ ప్రయోజనాన్ని పొందుతారు.  - లబ్ధిదారుడు పొందే పెన్షన్ మొత్తం వారి మొత్తం సహకారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.  - 18 నుంచి 40 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల వ్యక్తులు నమోదు చేసుకోవచ్చు. - ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ చెల్లింపుదారులు దీనిలో చేరలేరు.  

6 /8

ప్రతి నెలా ఎంత డబ్బు చెల్లించాలి?  ఈ పథకంలో డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టడం రెండు అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది:  - మొదటిది, మీరు చేరే వయస్సు,  - రెండవది, 60 సంవత్సరాల వయస్సు తర్వాత మీకు ఎంత పెన్షన్ అవసరమో అంచనా.  

7 /8

ఒక వ్యక్తికి ప్రస్తుతం 18 సంవత్సరాలు నిండి, 60 సంవత్సరాల వయస్సు తర్వాత నెలకు రూ. 5,000 పెన్షన్ కావాలంటే, వారు నెలకు రూ. 210 నుండి రూ. 1,454 వరకు పెట్టుబడి పెట్టాల్సి రావచ్చు. మీ ప్రీమియం మీ వయస్సుపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు ఎంత త్వరగా విరాళం ఇవ్వడం ప్రారంభిస్తే, ప్రీమియం అంత తక్కువగా ఉంటుంది.  

8 /8

పెట్టుబడిదారుడు మరణిస్తే ఖాతా ఏమవుతుంది? పెట్టుబడిదారుడు 60 సంవత్సరాల తర్వాత మరణిస్తే, అతని జీవిత భాగస్వామికి జీవితకాల పెన్షన్ లభిస్తుంది. పెట్టుబడిదారుడు, అతని జీవిత భాగస్వామి ఇద్దరూ మరణిస్తే, పథకంలో జమ చేసిన మొత్తం మొత్తాన్ని ఒకేసారి అతని నామినీకి తిరిగి ఇస్తారు.  

