English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ATM Pin Safety: ఇది మీ ఏటీఎం నెంబర్ అయితే.. వెంటనే మార్చేయండి.. లేకపోతే సమస్యలే..

Change ATM Pin: ఈమధ్య ఏటీఎం దొంగతనాలు ఎక్కువైపోతున్నాయి. ఏటీఎం దొంగకు చిక్కితే.. లేకపోతే సైబర్ ఫ్రాద్ లాంటివి చేసే వాళ్లకు దొరికిన.. మనం చిక్కుల్లో పడినట్టే. అయితే చాలామంది ఏముంది వెంటనే బ్లాక్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా అనుకుంటారు.. కానీ మీ ఏటీఎం పిన్ కింద చెప్పే విధంగా ఉంటే మాత్రం.. అలా చేసిన మీరు ప్రమాదంలో పడినట్టే..
1 /5

ఏటీఎం దొంగతనం జరిగినా లేకపోతే ఏటీఎం ఫ్రాడ్ జరిగిన కానీ.. వెంటనే కార్డ్ బ్లాక్ చేస్తే ఏమీ అవ్వడు అనుకుంటారు చాలామంది. కానీ కార్డ్ బ్లాక్ చేసే ముందర.. దొంగకి మీ ఏటీఎం పిన్ దొరికితే మాత్రం ఇక అంతే సంగతి. 

2 /5

ఎందుకంటే ఒకసారి డబ్బులు డ్రా చేసిన తర్వాత మనం ఎన్ని కంప్లైంట్లు ఇచ్చిన ఏమి చేయలేము. అందుకే మన ఏటీఎం పిన్ కరెక్ట్ గా పెట్టుకోవడం చాలా ముఖ్యం.   

3 /5

అయితే ఎవరికైనా దొరికిన వెంటనే ట్రై చేసే కొన్ని పిన్స్ ఉంటాయి.. అవి మాత్రం ఏటీఎం పిన్స్ గా పెట్టుకోకూడదు అని సలహా ఇస్తున్నారు బ్యాంకు వాళ్లు. వాటిల్లో ప్రధానంగా వరస సంఖ్య వచ్చే ఏటీఎం పిన్లు పెట్టుకోకూడదు. అంటే 1111,2222,3333,4444 లేదా 1234, 4567, 4321 ఇలా వరస నెంబర్లు వచ్చే పిన్స్ పెట్టుకోకూడదు.

4 /5

అంతేకాకుండా మన పెళ్లి రోజు లేకపోతే పుట్టిన రోజు.. డేట్లు కూడా ఏటీఎం పిన్స్ గా అసలు పెట్టుకోకూడదు అంట. ఎందుకంటే ఇలాంటి తారీకులు మనం మన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం.   

5 /5

కాబట్టి ఏటీఎం దొరికిన వాళ్ళు ఇవే ఎక్కువగా ట్రై చేస్తారు అని.. మనం గుర్తుపెట్టుకోడానికి సులభంగా ఉంది కదా అని .. అలాంటివి పిన్స్ పెట్టుకుంటే దొంగలకు మనకై మనమే డబ్బులు ఇచ్చినట్టు అవుతుంది అని చెబుతున్నాయి సర్వేలు. కాబట్టి మీరు ఇలాంటి పిన్ పెట్టుకుంటే వెంటనే మార్చేయండి.

ATM Pin Safety Change ATM Pin ATM Fraud Prevention Cyber Fraud Tips ATM Security Tips Secure ATM Pin Avoid ATM Scams ATM Pin Protection

Next Gallery

Real Estate: విశాఖ మరో ముంబై అవుతుందా? అందుకు దారి తీసే పరిణామాలు ఇవే..!!