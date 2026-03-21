ATM Rules 2026: బ్యాంక్ కస్టమర్లకు అలర్ట్.. ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఇక ATM వాడకం ఇలా మారుతుంది!

ATM New Rules 2026: 2026 ఏప్రిల్ 1 నుంచి బ్యాంకింగ్ రంగంలో కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులు అమల్లోకి రాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ATM విత్డ్రాయల్స్కు సంబంధించిన నియమాలలో మార్పులు రావడం వల్ల కస్టమర్లు ముందుగానే తెలుసుకుని జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం. ప్రముఖ బ్యాంకులు అయిన HDFC బ్యాంక్, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (PNB), బంధన్ బ్యాంక్ ఈ కొత్త రూల్స్ను ప్రకటించాయి.
మొదటగా PNB విషయానికి వస్తే, ATM ద్వారా రోజుకు డబ్బు తీసుకునే పరిమితిని తగ్గించింది. ముందుగా కొన్ని డెబిట్ కార్డులకు రోజుకు రూ.1 లక్ష వరకు తీసుకునే అవకాశం ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు అదే పరిమితిని రూ.50,000కి తగ్గించారు. అలాగే రూ.1.5 లక్షల వరకు ఉన్న కొన్ని కార్డుల లిమిట్ను రూ.75,000కి తగ్గించారు. ఇది కస్టమర్ల భద్రతను పెంచడానికి తీసుకున్న నిర్ణయం అని బ్యాంక్ తెలిపింది. అయితే ఇతర కార్డులపై ఎలాంటి మార్పు లేదు. కస్టమర్లు తమ ATM లిమిట్ను ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా మొబైల్ యాప్ ద్వారా సెట్ చేసుకోవచ్చు.
ఇక HDFC బ్యాంక్ కొత్త మార్పులు కూడా గమనించాల్సిందే. ఇప్పటి వరకు UPI ద్వారా ATM నుంచి డబ్బు తీసుకోవడం ప్రత్యేకంగా పరిగణించబడేది. కానీ ఇక నుంచి ఈ ట్రాన్సాక్షన్లు కూడా నెలలో ఉచితంగా చేసే ATM ట్రాన్సాక్షన్లలో భాగంగా లెక్కిస్తారు. అంటే ఫ్రీ లిమిట్ దాటితే ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్కు రూ.23తో పాటు పన్నులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. UPI ద్వారా QR కోడ్ స్కాన్ చేసి కార్డ్ లేకుండా డబ్బు తీసుకోవడం సౌకర్యంగా ఉన్నా, ఇప్పుడు ఛార్జీలపై దృష్టి పెట్టాలి.
బంధన్ బ్యాంక్ కూడా తన కస్టమర్లకు కొత్త నియమాలు ప్రకటించింది. ఈ బ్యాంక్ ATMల్లో నెలకు 5 ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్లు ఉచితం. నాన్-ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్లు మాత్రం అన్లిమిటెడ్గా ఉంటాయి. ఇతర బ్యాంక్ ATMలలో మెట్రో నగరాల్లో 3 ట్రాన్సాక్షన్లు, నాన్-మెట్రో ప్రాంతాల్లో 5 ట్రాన్సాక్షన్లు ఉచితం.
ఈ మార్పులు కస్టమర్లకు భద్రత, డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ ప్రోత్సాహం కోసం తీసుకువచ్చినవే. కాబట్టి కొత్త రూల్స్ను తెలుసుకుని మీ ట్రాన్సాక్షన్లను ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది.