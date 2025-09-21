English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Atukula Bathukamma: రెండో రోజు అటుకుల బతుకమ్మ.. దీనికి ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసా?

Bathukamma 2nd Day Significance: నేటి నుంచి బతుకమ్మ వేడుకలు తెలంగాణలో వైభవంగా జరుపుకోనున్నారు. 2025 సెప్టెంబర్ 21వ తేదీ మహాలయ అమావాస్య రోజు ప్రతి ఏడాది బతుకమ్మ ప్రారంభం అవుతుంది. ఇది సద్దులతో ముగుస్తుంది. అయితే రేపు రెండో రోజు సెప్టెంబర్‌ 22 అటుకుల బతుకమ్మ. ఇది ఆశ్వీయుజ మాసంలో మొదటి రోజు పాడ్యమిన వస్తుంది. అయితే, ఈ బతుకమ్మకు అటుకుల బతుకమ్మ అని పేరు ఎలా వచ్చింది తెలుసుకుందాం..
 
 బతుకమ్మ తొమ్మిది రోజులపాటు నిర్వహిస్తారు. ఒక్కో రోజు ఒక్కో విశిష్టత కలిగి ఉంది. మొదటి రోజు ఎంగిలిపూల బతుకమ్మగా జరుపుకుంటారు.ఈ బతుకమ్మకు పూలను నోటితో తెంపుతారు. కాబట్టి ఎంగిలిపూల బతుకమ్మగా పేరు వచ్చింది. అయితే రెండో రోజు అటుకుల బతుకమ్మ నిర్వహిస్తారు.  

 రెండో రోజు రంగు రంగుల పూలతో బతుకమ్మను తయారు చేసుకుని గౌరమ్మను తయారు చేసుకుంటారు. అందులో గౌరమ్మను పెట్టి పూజిస్తారు. ఆరోజు అమ్మవారికి అటుకులను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. వాయినాలు ఇచ్చిపుచ్చుకునే సాంప్రదాయం కూడా ఉంది. అందుకే అటుకులు బతుకమ్మ అని పేరు వచ్చింది.   

 తెలంగాణ ప్రజల సంస్కృతికి అద్దం పట్టేలా బతుకమ్మ వేడుకలు జరుపుతారు. రంగురంగుల పూలతో బతుకమ్మను పేర్చి గౌరీదేవితో పోల్చి ఈ వేడుకలు మహిళలు జరుపుకునే సంప్రదాయం ఉంది. 9 రోజులపాటు ఈ వేడుకులు జరుగుతాయి. ఒకవైపు నవరాత్రులు, మరోవైపు బతుకమ్మను జరుపుకొంటారు.   

నవరాత్రుల్లో అటుకుల బతుకమ్మ రోజే నవరాత్రి మొదటి రోజు కూడా ప్రారంభమవుతుంది. మనదేశంలో దసరా నవరాత్రులు అంగరంగ వైభవంగా సాంప్రదాయపద్ధంగా.. భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు.

ఇక బతుకమ్మను గునుగు, చామంతి, అడవి గడ్డి, తంగేడు పూలతో పేర్చి గౌరవమ్మను పెట్టి ఆడవాళ్ళందరూ ఆనందంగా ఈ బతుకమ్మ వేడుకలు జరుపుకుంటారు. ఒక్కో రోజు ఒక్కొక్క విశిష్టత కలిగి ఉంది. బెల్లం, అటుకులు తయారు చేసుకుని తొమ్మిది రూపాల్లో తొమ్మిది రోజులపాటు బతుకమ్మను జరుపుకుంటారు.

Bathukamma festival 2025 Atukula Bathukamma meaning bathukamma 2nd day Bathukamma celebration in Telangana

