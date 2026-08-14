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Happy Independence Day 2026: దేశభక్తితో నిండిన ఆగస్టు 15 విషెస్.. మీ వాళ్లకు తప్పక షేర్ చేయండి!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 14, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:30 PM IST

Happy Independence Day 2026: ఆగస్టు 15 అంటే ప్రతి భారతీయుడికి ఎంతో ప్రత్యేకమైన రోజు. 1947లో మన దేశం బ్రిటిష్ పాలన నుంచి స్వాతంత్ర్యం పొందింది. అందుకే ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు 15న స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని ఎంతో గర్వంగా జరుపుకుంటాం. ఈ రోజున దేశభక్తిని గుర్తు చేసుకుంటూ ఒకరికొకరు శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటారు.

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దేశభక్తి కోట్స్

స్వాతంత్ర్యం కోసం ఎంతో మంది స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు తమ జీవితాలను త్యాగం చేశారు. వారి పోరాటం, ధైర్యం, త్యాగాల వల్లే మనం ఈ రోజు స్వేచ్ఛగా జీవిస్తున్నాం. అందుకే స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం కేవలం ఒక పండుగ మాత్రమే కాదు. మన దేశం కోసం కష్టపడిన మహనీయులను గుర్తు చేసుకునే గొప్ప సందర్భం కూడా. ఈ ప్రత్యేక రోజున మీ కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, బంధువులకు పంపించేందుకు కొన్ని అందమైన శుభాకాంక్షలు ఇవి.  

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ఆగస్టు 15 స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

స్వేచ్ఛ కోసం పోరాడిన ప్రతి స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడికి మనస్ఫూర్తిగా నివాళులు. మన దేశం ఎప్పటికీ అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటూ మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.  

August 15 wishes3/6

స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం 2026 విషెస్

 మన దేశం కోసం ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా పోరాడిన వీరుల త్యాగాలను ఎప్పటికీ మరచిపోకండి. దేశం పట్ల ప్రేమ, బాధ్యతతో ముందుకు సాగుదాం. మీ అందరికీ 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.  

Independence Day 2026 wishes4/6

ఆగస్టు 15 విషెస్

 మన జాతీయ జెండా ఎప్పుడూ గర్వంగా ఎగురుతూ ఉండాలి. మన భారతదేశం శాంతి, సంతోషం, అభివృద్ధితో మరింత ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలి. ప్రతి భారతీయుడి జీవితంలో ఆనందం నిండాలని కోరుకుంటూ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.  

August 15 Independence Day 2026 wishes5/6

హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే 2026

 దేశం మనకు ఎంతో ఇచ్చింది. ఇప్పుడు దేశం కోసం మన వంతుగా మంచి పని చేయాల్సిన సమయం. ఐక్యత, ప్రేమ, సోదరభావంతో కలిసి భారతదేశాన్ని మరింత బలమైన దేశంగా తీర్చిదిద్దుదాం. మీకు, మీ కుటుంబానికి హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే 2026.  

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స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు

 స్వేచ్ఛ విలువను తెలుసుకుందాం, దేశం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన వీరులను గుర్తు చేసుకుందాం. భారతదేశం ఎప్పటికీ ప్రపంచంలో గర్వించదగిన దేశంగా నిలవాలని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ హృదయపూర్వక స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

TAGS:
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