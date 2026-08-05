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ఆగస్టులో ఈ 6 రాశులపై లక్ష్మీదేవి కటాక్షం.. పట్టిందల్లా బంగారమే..!

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 05, 2026, 05:14 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:53 AM IST

August Rasi Phalalu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, 9వ ఇంటిని అదృష్టానికి సంకేతంగా భావిస్తారు.  ఈ ఇంట్లో శుభ గ్రహాలు ఉండటం ఒక వ్యక్తి జీవిత గమనాన్నిపూర్తిగా మారుస్తుంది. ఆగస్టు 2026లో గ్రహాల స్థానంలో మార్పు కారణంగా, కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం బంకపట్టినట్టు పట్టనుంది.  వారు తమ జీవితంలో గొప్ప విజయాన్ని సాధించబోతున్నట్టు గ్రహ గతులు చెబుతున్న మాట. 

 

Karkataka Rasi 1/7

కర్కాటక రాశి

ఆగస్టులో దేవ గురువు బృహస్పతి  తన ఉచ్ఛ రాశి అయిన కర్కాటకంలో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ కారంగా నిరుద్యోగులు తాము కోరుకున్న ఉద్యోగాన్ని పొందుతారు.  వ్యాపారంలో పురోగతికి ఉండనుంది. ఆకస్మాత్తుగా సంపద పెరగడం వల్ల మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఆదాయంలో గణనీయమైన పెరుగుదల మిమ్మల్ని ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి బయటపడేలా చేస్తుంది.  

Simha Rasi 2/7

సింహ రాశి

సెప్టెంబర్ రెండవ వారం వరకు కుజుడు సింహ రాశి యొక్క లాభ స్థానంలో సంచరిస్తున్నాడు. దీంతో  సింహ రాశి వారికి అదృష్ట ద్వారాలు తెరుచుకోబోతున్నాయి.  ఈ కాలంలో లక్ష్మీదేవి ప్రత్యేక ఆశీస్సులు మీపై  ఉండనున్నాయి.  మీ కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఇంకా పెళ్లికాని వారికి ఇది మంచి యోగం. వివాహా సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి.  ఉద్యోగంలో పదోన్నతి పొందే అవకాశం కూడా ఉంది.

 

Vrushabha Rasi 3/7

వృషభ రాశి

శుభప్రదమైన వృషభ రాశికి అధిపతి అయిన శనిదేవుడు లాభ స్థానంలో సంచరిస్తున్నందున, ఈ కాలంలో మీ ఆదాయం బాగుంటుంది.  అంతేకాదు మీపై నరదృష్టి పోతుంది. విదేశాలకు వెళ్లాలనే మీ కల నెరవేరే అవకాశాలున్నాయి. ఆస్తి కొనుగోలుకు సంబంధించిన మీ ప్రయత్నాలు మంచి ఫలితాలను ఇవ్వబోతుంది. ఇది మీకు స్వర్ణయుగం అని చెప్పాలి. 

 

Tula Rasi 4/7

తులా రాశి

ఆగస్టు నెలలో, తులారాశి అధిపతి అయిన బుధుడు లగ్నంతో పాటు దశమ స్థానంలోకి సంచరిస్తున్నందున, మీరు ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానాన్ని అందుకోబోతున్నారు.  ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తాము కోరుకున్న చోటికి బదిలీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో, గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుండి మీకు మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. 

Makara Rasi 5/7

మకర రాశి

మకరరాశి అధిపతి అయిన బుధుడు, సప్తమ స్థానంలో గురు గ్రహంతో కలిసి ఉన్నందున, మీకు ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు కలగనున్నాయి.  వృత్తిపరంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో ఆదాయం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. వ్యక్తిగత సమస్యలు సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంది. కుటుంబంలో మంచి వాతావరణం నెలకొని ఉంటుంది.

Mesha Rasi 6/7

మేష రాశి

ఆగస్టులో మేష రాశి వారికి అదృష్ట గ్రహమైన దేవ గురువు బృహస్పతి ప్రస్తుతం నాలుగవ ఇంట్లో ఉంటూ, పదవ ఇంటిని చూస్తున్నాడు.  కాబట్టి వారి వృత్తితో పాటు  వ్యాపారం లాభసాటిగా ఉండబోతుంది. ఈ కాలంలో, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం వల్ల  ఈ రాశుల వారికీ ఆదాయం భారీగా పెరుగనుంది. అంతేకాదు ఆర్థిక సమస్యలతో పాటు, వ్యక్తిగత సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి.

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గమనిక

Disclaimer (గమనిక): ప్రియమైన పాఠక మిత్రులారా.. ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, గ్రహ గతులు ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ మీడియా న్యూస్ ఈ వార్తను  ధృవీకరించడం లేదు.

TAGS:
August 2026 Lucky zodiac Signs
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Rasi Phalalu
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