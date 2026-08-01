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School Holidays: ఆగస్టులో విద్యార్థులకు పండగే పండగ.. ఏకంగా వారం రోజులకు పైగా సెలవులు!

Written ByHarish Darla
Published: Aug 01, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:27 AM IST

August School Holidays: పాఠశాల విద్యార్థులకు ఆగస్టు నెల ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇస్తోంది. ఈ నెలలో వరుస పండుగలు, జాతీయ దినోత్సవాలతో పాటు వారాంతపు సెలవులు కలిసి రావడంతో విద్యార్థులకు భారీగా హాలిడేస్ లభిస్తున్నాయి. రాష్ట్రాలు, పాఠశాలల నిర్వహణను బట్టి ఈ సెలవుల సంఖ్యలో స్వల్ప మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది.

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ఆగస్టు నెల ప్రారంభం కావడంతో విద్యార్థులకు వరుస సెలవుల జోష్ మొదలైంది. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం, రాఖీ పౌర్ణమి, మిలాద్-ఉన్-నబీ వంటి ముఖ్యమైన పండుగలు, జాతీయ దినోత్సవాలు ఈ నెలలోనే రానున్నాయి. వీటికి వీకెండ్ (వారాంతపు) సెలవులు కూడా తోడవడంతో విద్యార్థులకు భారీగా సెలవులు లభిస్తున్నాయి. రాష్ట్రాలు, పాఠశాలల నిబంధనలను బట్టి ఈ సెలవుల సంఖ్య మారే అవకాశం ఉంది.

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ఆగస్టు నెల సెలవుల వివరాలు..

ఆగస్టు 2: ఆదివారం (వారాంతపు సెలవు)

ఆగస్టు 9: ఆదివారం (వారాంతపు సెలవు)

ఆగస్టు 15: శనివారం (స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం)

ఆగస్టు 16: ఆదివారం (వారాంతపు సెలవు)

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ఆగస్టు 23: ఆదివారం (వారాంతపు సెలవు)

ఆగస్టు 26: ఈద్-ఉల్-మిలాద్ (కొన్ని రాష్ట్రాల్లో సెలవు)

ఆగస్టు 28: రక్షా బంధన్ (పబ్లిక్ హాలీడే)

ఆగస్టు 30: ఆదివారం (వారాంతపు సెలవు)

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మొత్తంగా ఈ నెలలో సుమారు 8 రోజుల వరకు సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటికి తోడు కొన్ని స్కూళ్లకు రెండో, నాలుగో శనివారాలు కూడా సెలవులు వర్తిస్తాయి. అలాగే వర్షాకాలం కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో స్థానిక యంత్రాంగం అదనంగా సెలవులు ప్రకటిస్తోంది.

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ముఖ్య గమనిక: ప్రాంతాన్ని బట్టి సెలవుల్లో తేడాలు ఉండే అవకాశం ఉన్నందున విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఎప్పటికప్పుడు అధికారిక స్కూల్ క్యాలెండర్‌ను పరిశీలించాలని లేదా ఉపాధ్యాయులను సంప్రదించాలని సూచించడమైనది.

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