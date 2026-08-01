/School Holidays: ఆగస్టులో విద్యార్థులకు పండగే పండగ.. ఏకంగా వారం రోజులకు పైగా సెలవులు!

August School Holidays: పాఠశాల విద్యార్థులకు ఆగస్టు నెల ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇస్తోంది. ఈ నెలలో వరుస పండుగలు, జాతీయ దినోత్సవాలతో పాటు వారాంతపు సెలవులు కలిసి రావడంతో విద్యార్థులకు భారీగా హాలిడేస్ లభిస్తున్నాయి. రాష్ట్రాలు, పాఠశాలల నిర్వహణను బట్టి ఈ సెలవుల సంఖ్యలో స్వల్ప మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఆగస్టు నెల ప్రారంభం కావడంతో విద్యార్థులకు వరుస సెలవుల జోష్ మొదలైంది. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం, రాఖీ పౌర్ణమి, మిలాద్-ఉన్-నబీ వంటి ముఖ్యమైన పండుగలు, జాతీయ దినోత్సవాలు ఈ నెలలోనే రానున్నాయి. వీటికి వీకెండ్ (వారాంతపు) సెలవులు కూడా తోడవడంతో విద్యార్థులకు భారీగా సెలవులు లభిస్తున్నాయి. రాష్ట్రాలు, పాఠశాలల నిబంధనలను బట్టి ఈ సెలవుల సంఖ్య మారే అవకాశం ఉంది.
ఆగస్టు 2: ఆదివారం (వారాంతపు సెలవు)
ఆగస్టు 9: ఆదివారం (వారాంతపు సెలవు)
ఆగస్టు 15: శనివారం (స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం)
ఆగస్టు 16: ఆదివారం (వారాంతపు సెలవు)
ఆగస్టు 23: ఆదివారం (వారాంతపు సెలవు)
ఆగస్టు 26: ఈద్-ఉల్-మిలాద్ (కొన్ని రాష్ట్రాల్లో సెలవు)
ఆగస్టు 28: రక్షా బంధన్ (పబ్లిక్ హాలీడే)
ఆగస్టు 30: ఆదివారం (వారాంతపు సెలవు)
మొత్తంగా ఈ నెలలో సుమారు 8 రోజుల వరకు సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటికి తోడు కొన్ని స్కూళ్లకు రెండో, నాలుగో శనివారాలు కూడా సెలవులు వర్తిస్తాయి. అలాగే వర్షాకాలం కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో స్థానిక యంత్రాంగం అదనంగా సెలవులు ప్రకటిస్తోంది.
ముఖ్య గమనిక: ప్రాంతాన్ని బట్టి సెలవుల్లో తేడాలు ఉండే అవకాశం ఉన్నందున విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఎప్పటికప్పుడు అధికారిక స్కూల్ క్యాలెండర్ను పరిశీలించాలని లేదా ఉపాధ్యాయులను సంప్రదించాలని సూచించడమైనది.