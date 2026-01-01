English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
New Year 2026 Shubh Muhurat: పెళ్లి కానీ ప్రసాదులకు శుభవార్త.. న్యూ ఇయర్‌లో భారీగా పెళ్లి మూహూర్తాలు..

Marriage dates in new year 2026: కొత్త ఏడాదిని అందరు ఎంతో సంతోషంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుని ఆహ్వనం పలికారు. ఈ క్రమంలో చాలా మంది యువతీ, యువకులు ప్రస్తుతం వివాహ బంధంతో ఒక్కటవ్వాలని తెగ ఆరాట పడుతున్నారు.  ఇలాంటి వారికి న్యూ ఇయర్ లో మంచి శుభమూహుర్తాలు ఉన్నాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
 
గత కొన్ని నెలలుగా శుక్రమౌఢ్యమి కారణంగా పెళ్లిళ్లకు సడెన్ బ్రేకులు పడ్డ విషయం తెలిసిందే.ఈ క్రమంలో చాలా మంది పెళ్లి శుభమూహుర్తాలు మరల ఎప్పుడని ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.   

ఈరోజే న్యూఇయర్ ప్రారంభమైంది. కనీసం ఈ ఏడాది అయిన తమ పెళ్లి సెటిల్ కావాలని పెళ్లికానీ ప్రసాదులు తెగ ఆరాటపడుతున్నారు. తమకు నచ్చిన అమ్మాయి, వైలెంట్ గా కాకుండా క్యూట్ గా,  సాఫ్ట్ గా ఉండే వారు దొరకాలని గుళ్ల చుట్టు తిరుగుతున్నారు. ఈ క్రమంలో న్యూఇయర్ లో ఫిబ్రవరి  17 వరకు  శుక్రమౌఢ్యమి ఉన్న విషయం తెలిసిందే.

అయితే.. ఫిబ్రవరి తర్వాత ఈ ఏడాదిలో భారీగానే శుభమూహుర్తాలు ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫిబ్రవరిలో .. 19,20,21,22,24,25,26 మంచి మూహుర్తాలు ఉన్నాయని పండితులు చెబుతున్నారు.

ఆ తర్వాత..మార్చి 2026.. 1.3,4,7,8,9,11,12, ఏప్రిల్... 15, 20, 25, 26, 27, మే 1,3,5,6,8,9, 13,14, జూన్.. 21, 22,24, 25, 29 పెళ్లికి మంచి వని పండితులు చెబుతున్నారు.

అదే విధంగా.. జులై.. 1,6,7,10,11,12, 18 శుభమూహుర్తాలు ఉన్నాయి.అయితే.. ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ ..చాతుర్మాస్యం  వల్ల మంచి మూహూర్తాలు లేవు. మరల నవంబర్ 21,24,25,26, డిసెంబర్.. 2,3,5,6,11,12, 15 తేదీల్లో శుభమూహుర్తాలు ఉన్నాయని పండితులు చెబుతున్నారు.

ఇక పెళ్లిళ్లపై ఆధార పడిన పండితులు, క్యాటరింగ్, వీడియోలు, ఫోటోల వారు, డెకోరేషన్ వారు, మొదలైన వారికి న్యూ ఇయర్ లో మంచి లాభాలు వచ్చి, కాసుల పంట పండుతుందని చెప్పుకొవచ్చు. ( ఈ స్టోరీ వైరల్ కంటెంట్ ఆధారంగా రాయడం జరిగింది. జీ తెలుగు దీనికి బాధ్యత వహించదు.)..

New Year 2026 marriage dates Wedding Dates Marriage muhurat Marriage muhurat dates New year celebrations

