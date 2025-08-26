English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kubera Yogam: 500 యేళ్ల తర్వాత అద్భుతమైన కుబేర యోగం.. దీపావళి తర్వాత ఈ రాశుల వారికి అనుకోని జాక్ పాట్..

Kubera Yogam: 500 యేళ్ల  తర్వాత శనిదేవుడు, రాహు సంచారంతో  జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత ముఖ్యమైనదిగా భావిస్తారు.రాహువు అనుగ్రహంతో, ఈ రాశుల వారికి అనుకోని అదృష్టం తీసుకురాబోతుంది. 
Kubera Yogam: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ఒక వ్యక్తి జాతకంలో రాహు గ్రహం శుభ స్థానంలో ఉంటే, ధన ప్రవాహం పెరుగుతుంది. వారు అదృష్ట శక్తితో జీవితంలో అనుకోని విజయాలను అందుకుంటారు. 

కుంభ రాశి.. కుంభ వారికి రాహు, శని గ్రహ సంచారం వలన అనుకోని డబ్బు చేతికి అందుతుంది. ప్రతి పనిలో విజయం సాధిస్తారు. జీవితంలో తలెత్తే ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. అనుకోని సమస్యలు తొలిగిపోతాయి. 

తులా రాశి.. తులా రాశి వారికి అదృష్ట సమయం. అంతేకాదు గతంలో మీరు తీసుకున్న రుణాన్ని తిరిగి చెల్లిస్తారు. ఆర్ధిక సమస్యలు కూడా తొలిగిపోతాయి. పనిలో గౌరవం పెరుగుతుంది. మీరు మంచి ఆదాయాన్ని అందుకుంటారు. 

మకర రాశి..మకర రాశి వారికి డిసెంబర్ నుంచి మంచి లాభాలను అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో అనుకోని సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. బంపర్ లాభాలు అందుకుంటారు. 

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, మతపరమైన పంచాంగం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది.  ZEE NEWS దీనిని నిర్ధారించడం లేదు. 

Kubera yogam Kubera Raja yogam Kubera Rahu Shani Dev Yuthi Shanishwara Rahu Yuthi Diwali Astrology horoscope

