  Viral news: గుండెలు గుభేల్.. నిద్రలో ఉన్న యువతి ఛాతీ మీద 8 అడుగుల భారీ కొండ చిలువ.. ఆ తర్వాత ..?..

Viral news: గుండెలు గుభేల్.. నిద్రలో ఉన్న యువతి ఛాతీ మీద 8 అడుగుల భారీ కొండ చిలువ.. ఆ తర్వాత ..?..

Python lying woman chest in Australia: మహిళ మంచి నిద్రలో ఉంది. ఇంతలో ఆమె భర్తకు సడెన్ గా మెళకువ రావడంతో చూశాడు. అప్పుడు ఎనిమిది అడుగుల భారీ కొండ చిలువ ఆమె ఛాతీ మీద చుట్టుకుని కూర్చుంది. ఈ ఘటన ఆస్ట్రేలియాలో చోటు చేసుకుంది.
సాధారణంగా అడవికి దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో తరచుగా పాములు, కొండ చిలువలు వస్తుంటాయి. అవి కొన్నిసార్లు ఎలుకల వేటలో, ఆహరం కోసం జనవాసాల్లో వస్తాయి.ఈ క్రమంలో మనుషులపై దాడులు చేస్తున్నాయి.

ఇటీవల పాములు, కొండ చిలువల కాటులకు జనాలు చనిపోతున్నారు. లక్ బాగుంటే ప్రమాదం నుంచి బైటపడుతున్నారు. ఒక వేళ సమయం బాలేక పోతే మాత్రం లేని ప్రమాదాల్లో చిక్కుకుని ఉంటున్నారు. మొత్తంగా ఆస్ట్రేలియాలోని బ్రిస్బేన్ పట్టణంలో రేచల్ బ్లూర్ అనేక యువతి నిద్రలో ఉండగా షాకింగ్ ఘటన చోటుచేసుకుంది. 

బ్రిస్బేన్‌కు చెందిన మహిళ రేచల్ బ్లూర్, ఆమె భర్తకు ఇటీవల  రాత్రి షాకింగ్ ఘటన ఎదురైంది. రేచల్ దంపతులు ఉంటున్న ప్రదేశంలో అడవులకు దగ్గరగా ఉంటుంది.అయితే ఇటీవల రాత్రి రేచల్ పడుకుని ఉంది. ఆ తర్వాత రాత్రి ఆమె భర్తకు సడెన్ గా మెళకువ రావడంతో చూడగా ఒక భారీ కొండ చిలువ  ఉంది. దాన్ని చూసిన భర్త ఆమెను లేపాడు. వెంటనే ఆమె నిద్రలో నుంచి భయంతో లేచింది.   

అప్పుడు దాదాపు 8 అడుగుల కొండ చిలువ కిటికి నుంచి బైటకు వెళ్లిపోయింది. వీరి అరుపులు విన్న వారి పెంపుడు శునకాలు లోపలికి వచ్చేందుకు ప్రయత్నించగా వారు డోర్ వేశారు. అప్పటికే కొండ చిలువ అక్కడి  నుంచి బైటకు చెట్లలోకి వెళ్లిపోయింది.

అది దాదాపు 8 అడుగుల పొడవు ఉంది.  మహిళ ఛాతీపై అది చుట్టుకుని ఉందని ఆమె భర్త చెప్పాడు.  తొలుత దాన్ని కుక్క అనుకున్నాడు. కానీ లైట్ పెట్టి చూడగా 8 అడుగుల భారీ కొండ చిలువ ఆమె ఛాతీపై ఉంది.  దీంతో అతను చూసేసరికి గుండె ఆగినంతపనైంది. వెంటనే అప్రమత్తం చేయడంతో ఆమె లేవగానే ఆ కొండ చిలువ జారీపోయి కిటికి లో నుంచి బైటకు వెళ్లిపోయింది. పెద్ద ప్రమాదం తప్పడంతో రేచల్ బ్లూర్ దంపతులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.  

ఈ ప్రమాదం ఘటనను దంపతులు సోషల్ మీడియా వేదికగా చెప్పుకున్నారు. దీంతో అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. మీ లక్ బాగుంది లేకుంటే అది ఆమెను నిద్రలోనే మింగేసి ఉండేదని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.  

Australia Big Python Viral news Python on woman chest Massive python on woman chest big python on Brisbane woman chest

