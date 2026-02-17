English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
T20 World Cup 2026: టీ20 ప్రపంచకప్ నుండి ఆస్ట్రేలియా ఔట్.. సూపర్-8కు జింబాబ్వే..!

Australia out of T20 World Cup: ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 టోర్నీ నుండి ఆస్ట్రేలియా నిష్క్రమించింది. లీగ్ దశలోనే ఇంటిబాట పట్టింది. గ్రూప్-బీలో భాగంగా ఐర్లాండ్, జింబాబ్వే వేదికగా జరగాల్సిన మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దవ్వడంతో.. అంపైర్లు ఇరు జట్లకు చెరో పాయింట్ కేటాయించారు. దాంతో జింబాబ్వే సూపర్-8 బెర్త్ ఖరారు చేసుకోగా.. ఆసీస్ ఆశలు అడియాశలయ్యాయి. 
 
టీ20 ప్రపంచ కప్ నుండి ఆస్ట్రేలియా ఔట్ అయింది. లీగ్ మ్యాచ్‌లలో జింబాబ్వే, శ్రీలంక చేతిలో ఓటమిని చవిచూసిన ఆస్ట్రేలియా.. జింబాబ్వే, ఐర్లాండ్ మ్యాచ్ కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూసింది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఐర్లాండ్ గెలవాలని కోరుకుంది. కానీ ఊహించని విధంగా వరుణుడు ఆస్ట్రేలియా ఆశలపై నీటిని చల్లాడు. ఒక్క బంతి కూడా పడకుండానే మ్యాచ్ రద్దయింది. 

దీంతో జింబాబ్వే, ఐర్లాండ్ జట్లకు చెరో పాయింట్ దక్కాయి. జింబాబ్వే సూపర్-8 కు అర్హత సాధించింది. సూపర్ 8 కి టికెట్ పొందిన 7వ జట్టుగా జింబాబ్వే నిలిచింది. గ్రూప్-బీలో మూడు మ్యాచ్‌లకు మూడు గెలిచిన శ్రీలంక.. రెండు విజయాలు ఒక మ్యాచ్ రద్దుతో జింబాబ్వే సూపర్-8కు క్వాలిఫై అయ్యాయి. 

జింబాబ్వేతో పాటు శ్రీలంక చేతిలో చిత్తయిన ఆస్ట్రేలియా.. ఐర్లాండ్‌పై ఆశలు పెట్టుకుంది. కానీ ఈ మ్యాచ్ వర్షంతో తుడిచిపెట్టుకుపోవడంతో ఆసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్ టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది.  

టీ20 వరల్డ్‌కప్ టోర్నీలో ఆస్ట్రేలియా దారుణంగా విఫలమైంది. ఇప్పటి వరకు మూడు మ్యాచ్‌లు ఆడిన ఆసీస్ జట్టు.. కేవలం ఒక్క మ్యాచ్ మాత్రమే గెలిచి, రెండు మ్యాచ్‌లలో ఓటమిపాలైంది. ముఖ్యంగా శ్రీలంకతో జరిగిన డూ ఆర్ డై మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా 8 వికెట్ల తేడాతో ఓడిపోయింది.    

సీనియర్ ఆటగాళ్లు దూరమవ్వడం, జట్టులో ఉన్న ప్లేయర్లు ఫామ్ కోల్పోవడంతో ఆసీస్‌ని వరుస ఓటములు పలకరించాయి. ఆస్ట్రేలియాకు అత్యంత బలమైన బౌలింగ్ త్రయం ఈ టీ20 వరల్డ్‌కప్‌కు దూరమైంది. టోర్నీ ప్రారంభానికి ముందే మిచెల్ స్టార్క్ రిటైర్మెంట్ ప్రకటించగా.. స్క్వాడ్ అనౌన్స్‌మెంట్ ఆఖరి రోజున ఫిట్‌నెస్ కారణంగా ప్యాట్ కమిన్స్ ఈ టోర్నీకి దూరమయ్యాడు. ఆ వెంటనే జోష్ హేజిల్‌వుడ్ కూడా రూలుడ్ అవుట్ అయ్యాడు.   

