David Warner: మోతాదుకు మించి తాగిన సన్‌రైజర్స్‌ మాజీ ప్లేయర్.. తప్పతాగి దొరికిన క్రికెటర్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌

Ex Sunrisers Hyderabad Cricketer David Warner Catches In Drunk And Drive: ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ దిగ్గజం డేవిడ్ వార్నర్ తప్పతాగి దొరికిపోయాడు. మద్యం మత్తులో వాహనం నడుపుతూ పోలీసులకు పట్టుబడ్డాడు. అతడిని పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేయడం కలకలం రేపింది. స్వదేశం ఆస్ట్రేలియాలో జరిగిన ఈ సంఘటన వైరల్‌గా మారింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఐపీఎల్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ తరఫున భారీ పరుగులతో రికార్డు నెలకొల్పిన ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్‌ దిగ్గజం డేవిడ్‌ వార్నర్‌ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచాడు. మొన్నటి దాకా తెలుగు సినిమాలో నటించగా.. ఇప్పుడ స్వదేశంలో తప్పతాగి దొరికిపోయాడు. తాగి కారు నడుపుతూ పోలీసులకు చిక్కాడు. ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ఏప్రిల్ 5వ తేదీ రాత్రి ఆస్ట్రేలియాలోని సిడ్నీ మరౌబ్రా ప్రాంతంలో న్యూ సౌత్ వేల్స్ పోలీసులు డ్రంక్‌ అండ్‌ డ్రైవ్‌ పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఈ సమయంలోవార్నర్ తనిఖీ ప్రాంతంలోకి వచ్చారు. అతడిని పరిశీలించగా మద్యం సేవించాడని పోలీసులు గుర్తించారు.

చెకింగ్ పాయింట్ సమీపంలోనే వార్నర్ తన వ్యాన్‌ను పక్కకు నిలపడంతో పోలీసులు అతడి వద్దకు వెళ్లి డ్రంక్‌ అండ్‌ డ్రైవ్‌ టెస్ట్ చేశారు. ఈ టెస్టులో వార్నర్ మద్యం తాగాడని నిర్ధారణ అయ్యింది.

డేవిడ్‌ వార్నర్‌ శరీరంలో ఆల్కహాల్ శాతం 0.104గా నమోదైంది. అక్కడ పరిమితికి మించి (0.05) కంటే రెండింతలు ఎక్కువగా ఉండడంతో పోలీసులు వెంటనే వార్నర్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వాహనాన్ని సీజ్‌ చేశారు.

కేసు నమోదు చేసి కౌన్సిలింగ్‌ ఇచ్చిన అనంతరం డేవిడ్‌ వార్నర్‌ను వదిలేశారు. మే 7వ తేదీన సిడ్నీలోని డౌనింగ్ సెంటర్ లోకల్ కోర్టులో హాజరుకావాలని పోలీసులు వార్నర్‌కు నోటీసులు ఇచ్చారు.

వాస్తవంగా ఐపీఎల్‌లో ఆడాల్సిన డేవిడ్‌ వార్నర్‌ను సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ వదులుకోగా.. మిగతా జట్లు కొనుగోలు చేయలేదు. స్టార్‌ బ్యాటర్‌ను వదులుకోవడం విస్మయానికి గురి చేసింది. అయితే డేవిడ్ వార్నర్ ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్ -2026లో కరాచీ కింగ్స్ జట్టు తరపున ఆడుతున్నాడు.

