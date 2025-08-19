Mohammed Siraj: ఆటో డ్రైవర్‌ కొడుకు ఇప్పుడు కోట్లకు పడగలెత్తాడు.. సిరాజ్‌ ఆస్తులెన్ని?

Auto Driver Son Mohammed Siraj Turns To Billionaire His Net Worth And Assets: భారత జట్టులో కీలక బౌలర్గా రాణిస్తున్న మహమ్మద్ సిరాజ్ జీవితం ఎంతో మందికి ఆదర్శప్రాయం. హైదరాబాద్ ఆటో డ్రైవర్ కుమారుడు ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ వేదికగా మెరుస్తున్నాడు. కటిక పేదరికం నుంచి ఇప్పుడు కోటీశ్వరుడిగా ఎదిగాడు. సిరాజ్ జీవితం.. అతడి ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసుకుందాం.
భారత స్టార్ క్రికెటర్ మహమ్మద్ సిరాజ్ రాణిస్తున్నాడు. క్రికెట్పరంగానే కాకుండా వివిధ మార్గాల ద్వారా సిరాజ్ ఆదాయం పొందుతున్నాడు. తన ప్రతిభను పేదరికాన్ని జయించి ఇప్పుడు కోటీశ్వరుడిగా ఎదిగాడు. సిరాజ్ ఆస్తులు తెలుసుకుందాం. భారత క్రికెటర్ మహమ్మద్ సిరాజ్ తన ఆట ఆధారంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందాడు.
క్రికెట్లో రాణిస్తున్న సిరాజ్ అదే స్థాయిలో ఆదాయం కూడా భారీగా పొందుతున్నాడు. ఖరీదైన నివాస భవంతులు, విలాసవంతమైన కార్లు సిరాజ్ సొంతం. 2024-25 సంవత్సరానికి బీసీసీఐ సెంట్రల్ కాంట్రాక్టులో సిరాజ్ గ్రేడ్- ఏలో చేరాడు. ఈ కేటగిరీలో చేరిన ఆటగాళ్లకు బీసీసీఐ సంవత్సరానికి రూ.5 కోట్లు చెల్లిస్తుంది. అదనంగా వారి మ్యాచ్ ఫీజులు ఉంటాయి. అవి కూడా కోట్లలో ఉంటాయి.
ఐపీఎల్లో మహ్మద్ సిరాజ్ గుజరాత్ టైటాన్స్ తరఫున ఆడుతున్నాడు. గతంలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ తరఫున ఆడాడు. 2017లో ఎస్ఆర్హెచ్ తరఫున రూ.2.60 కోట్లు, 2018 నుంచి 2021 వరకు ఆర్సీబీ తరఫున సిరాజ్ రూ.2.60 కోట్లు పొందాడు. 2022 నుంచి 2024 వరకు ఆర్సీబీ తరఫున రూ.7 కోట్లు తీసుకోగా.. 2025లో గుజరాత్ టైటాన్స్ సిరాజ్కు రూ.12.25 కోట్లు చెల్లించింది.
2017లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి అడుగుపెట్టిన సిరాజ్ అప్పటి నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అద్భుత ప్రతిభ కనబరుస్తున్నాడు. ఇప్పటివరకు క్రికెట్ ద్వారా మహమ్మద్ సిరాజ్ సంపాదించిన ఆస్తుల విలువ రూ.57 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్లోని ఫిల్మ్నగర్లో సిరాజ్కు రూ.13 కోట్ల విలువైన విలాసవంతమైన ఇల్లు ఉంది.
సిరాజ్ అనేక బ్రాండ్లకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా కొనసాగుతున్నాడు. వాణిజ్య ప్రకటనల ద్వారా భారీగా సంపాదిస్తున్నాడు. మై 11 సర్కిల్, బీ 0 మ్యాన్, కాయిన్ స్విచ్ కుబేర్, మై ఫిట్నెస్, నిప్పొన్ పెయింట్, థమ్సప్ తదితర వాటికి సిరాజ్ ప్రచారం చేస్తున్నాడు.
క్రికెటర్ సిరాజ్ వద్ద రేంజ్ రోవర్ వోగ్, (రూ.2.40 కోట్లు), బీఎండబ్ల్యూ 5-సిరీస్ సెడాన్ (రూ.69 లక్షలు), మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఎస్-క్లాస్ (రూ.1.80 కోట్లు), టయోటా కరోలా (రూ.20 లక్షలు), మహీంద్రా థార్ (రూ.15 లక్షలు) వంటి కార్లు సిరాజ్ వద్ద ఉన్నాయి.