  • Automatic Cars: కారు కొనాలని ఆలోచిస్తున్నారా? ఆటోమేటిక్ కారు లాభమా, నష్టమా..5 నిమిషాల్లో తెలిసిపోతుంది!

Automatic Cars: కారు కొనాలని ఆలోచిస్తున్నారా? ఆటోమేటిక్ కారు లాభమా, నష్టమా..5 నిమిషాల్లో తెలిసిపోతుంది!

Automatic Cars Pros And Cons: డ్రైవింగ్ ప్రియులు మాన్యువల్ కార్లను ఇష్టపడతారు. అయితే పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ పరిస్థితుల కారణంగా ఆటోమేటిక్ కార్లు నగరవాసులకు మరింత అనుకూలంగా ఉంటాయి. అయితే, ఆటోమేటిక్ కారు కొనాలా వద్దా అని నిర్ణయించుకోవడానికి ఇది మాత్రమే కారణం కాకూడదు. పరిగణించవలసిన అనేక ఇతర అంశాలు ఉన్నాయి. ఈ వ్యాసంలో మీరు ఆటోమేటిక్ కార్ల టాప్ 4 లాభాలు, 3 నష్టాల గురించి తెలుసుకుంటారు.
ఆటోమేటిక్ కార్ల లాభాలు 1. డ్రైవింగ్ సౌలభ్యం: క్లచ్ లేదా మాన్యువల్ గేర్లు లేవు. అంటే మీరు క్లచ్ ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదు లేదా గేర్లు మారుస్తూ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. యాక్సిలరేటర్, బ్రేక్ మేనేజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మీరు ట్రాఫిక్‌లో చిక్కుకున్నప్పుడు ఇలాంటి కార్లు బాగా ఉపయోగపడతాయి.

2. స్మూత్ అనుభవం: గేర్ మార్పులు స్వయంచాలకంగా జరుగుతాయి. కాబట్టి డ్రైవ్ మరింత అప్రయత్నంగా అనిపిస్తుంది. స్మూత్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.

3. బిగినర్స్-ఫ్రెండ్లీ: మీరు కొత్తగా డ్రైవింగ్ నేర్చుకునే వాళ్లైతే..ఈ ఆటోమేటిక్ కారు ఎంతో సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్ కారును నడపడం చాలా సులభం. మీరు రోడ్డుపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టవచ్చు. గేర్‌లను మార్చడంపై తక్కువ దృష్టి పెట్టవచ్చు.

4. తక్కువ డ్రైవర్ అలసట: లాంగ్ డ్రైవ్‌లు లేదా రోజువారీ ప్రయాణాలకు పర్ఫెక్ట్. మీరు క్లచ్‌ను నిరంతరం నొక్కాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి, మీ కాళ్లు అలసిపోవు.

ఆటోమేటిక్ కార్ల ప్రతికూలతలు: 1. అధిక ధర: ఆటోమేటిక్ కార్లు సాధారణంగా మాన్యువల్ వాటి కంటే కొనడానికి ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. 2. ఖరీదైన నిర్వహణ: ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌ను ఫిక్సింగ్ చేయడం లేదా సర్వీసింగ్ చేయడం మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌ల కంటే ఖరీదైనది కావచ్చు. 3. తక్కువ నియంత్రణ: మీరు గేర్‌లను మాన్యువల్‌గా ఎంచుకోలేరు. కాబట్టి మీరు స్పోర్టీ డ్రైవింగ్‌ను ఆస్వాదిస్తే అది తక్కువ ఆకర్షణీయంగా అనిపించవచ్చు.  

