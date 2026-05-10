/Avika Gor Bangkok: దేశం వదిలివెళ్లిన తెలుగు హీరోయిన్..అన్నీ బ్యాంకాక్ నుంచే చేస్తుందట!

Avika Gor Bangkok Move: 'చిన్నారి పెళ్లికూతురు' సీరియల్తో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకుని, టాలీవుడ్లో 'ఉయ్యాల జంపాల'తో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన నటి అవికా గోర్. ఈ బ్యూటీ ఇప్పుడు వ్యక్తిగతంలో సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. కెరీర్ పరంగా మంచి ఫామ్లో ఉన్న సమయంలోనే ఆమె ఇండియాను విడిచి, థాయిలాండ్ రాజధాని బ్యాంకాక్లో శాశ్వతంగా స్థిరపడాలనే ప్లాన్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
అవికా గోర్ తన భర్త మిలింద్ చంద్వానీ కెరీర్ కోసమే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. మిలింద్ చేసే వృత్తికి బ్యాంకాక్లో అద్భుతమైన అవకాశాలు ఉన్నాయని, అందుకే అక్కడికి మారుతున్నామని అవికా చెప్పారు. "మిలింద్ నా కెరీర్ కోసం ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఆయన ఎదుగుదల కోసం నేను కూడా సహకరించాలి" అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
బ్యాంకాక్ ఎప్పుడూ వెకేషన్ మూడ్లో ఉంటుందని, అక్కడ నివసించడం తమకు ఇష్టమని ఆమె చెప్పారు. ఇప్పటికే అక్కడ ఒక ఇంటిని కూడా కొనుగోలు చేసి, తమకు నచ్చినట్లుగా ముస్తాబు చేసుకుంటున్నారు. విదేశాలకు వెళ్లిపోతారు ఆమె సినిమాలకు దూరం అవుతారని ఫ్యాన్స్ కంగారు పడుతున్నారని అవికా ఓ క్లారిటీ ఇచ్చారు.
"నేను ముంబైలో షూటింగ్స్ కోసం హైదరాబాద్ లేదా విశాఖ వెళ్లాల్సిందే. కాబట్టి ఇప్పుడు బ్యాంకాక్ నుంచి షూటింగ్స్ కోసం ఇండియాకు వస్తూ ఉంటాను" అని స్పష్టం చేశారు. స్థావరం మారినంత మాత్రాన తన పనిపై ప్రభావం పడదని, ఇండస్ట్రీ వారు కూడా తన నిర్ణయాన్ని సానుకూలంగా తీసుకున్నారని ఆమె తెలిపారు.
అవికా గోర్ ప్రస్తుతం చాలా ప్రాజెక్ట్స్కి సంతకం చేశారు. రియాలిటీ షో 'ఖత్రోన్ కే ఖిలాడీ' కొత్త సీజన్లో ఆమె ప్రముఖంగా కనిపించనుంది. దీనితో పాటు సౌత్లో కొన్ని సినిమాలు విడుదలకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి.