Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Avika Gor: అతని వల్ల ఇండియా వదిలి వెళ్ళిపోతున్న స్టార్ హీరోయిన్..!

Avika Gor: అతని వల్ల ఇండియా వదిలి వెళ్ళిపోతున్న స్టార్ హీరోయిన్..!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 11, 2026, 04:52 PM IST|Updated: May 11, 2026, 04:52 PM IST

Avika Gor: చిన్నారి పెళ్లికూతురు సీరియల్‌తో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్ అవికా గోర్ ఇప్పుడు మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. టాలీవుడ్‌లో ఎన్నో సినిమాలు చేసిన ఈ నటి తాజాగా భారత్‌ను విడిచి బ్యాంకాక్‌లో స్థిరపడాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ విషయం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Avika Gor1/5

టెలివిజన్ రంగంలో చిన్న వయసులోనే కెరీర్ ప్రారంభించిన అవికా గోర్.. తన నటనతో కోట్లాది అభిమానులను సంపాదించుకుంది. హిందీలో వచ్చిన బాలికా వధు సీరియల్‌తో ఆమెకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ఆ తర్వాత తెలుగులో ఉయ్యాల జంపాల సినిమాతో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చి మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ సినిమాతో టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గరైంది.  

Avika Gor2/5

తర్వాత సినిమా చూపిస్తా మావా, ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా, రాజుగారి గది 3, బ్రో వంటి సినిమాల్లో నటించి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించింది. సినిమాలతో పాటు టెలివిజన్ షోలలో కూడా కనిపిస్తూ ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది.

Avika Gor3/5

ఇటీవల అవికా తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాన్ని బయటపెట్టింది. గత కొంతకాలంగా ప్రేమలో ఉన్న మిళింద్ చద్వానీని ఆమె పెళ్లి చేసుకుంది. ఇద్దరూ చాలా ఏళ్లుగా ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటూ ముందుకు వచ్చారు. ఇప్పుడు మిళింద్‌కు బ్యాంకాక్‌లో మంచి అవకాశాలు రావడంతో అక్కడికి వెళ్లాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అవికా తెలిపింది.  

Avika Gor4/5

బ్యాంకాక్‌లో ఇప్పటికే ఓ ఇల్లు కూడా కొనుగోలు చేశామని ఆమె వెల్లడించింది. అయితే భారత్‌ను వదిలి వెళ్లినా సినిమాలను మాత్రం ఆపనని స్పష్టం చేసింది. షూటింగ్ అవసరం ఉంటే హైదరాబాద్, ముంబైకి వస్తానని చెప్పింది. తరచూ ప్రయాణాలు చేయడం తనకు కొత్త కాదని, కెరీర్‌పై ఈ మార్పు ఎలాంటి ప్రభావం చూపదని అవికా తెలిపింది.  

Avika Gor5/5

ప్రస్తుతం అవికా నటించిన అగ్లీ స్టోరీ సినిమా విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. పెళ్లి తర్వాత కూడా కెరీర్‌ను కొనసాగిస్తూ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని సమతుల్యం చేయడం అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఇక బ్యాంకాక్‌లో అవికా కొత్త జీవితం ఎలా ఉండబోతుందో చూడాలి.

Tags:
Avika Gor
Avika Gor Bangkok
Avika Gor Husband
Avika Gor Marriage
Avika Gor Leaving India
Avika Gor New Home
Avika Gor Latest News
Avika Gor Telugu Movies

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
శ్రీశైల మల్లన్న భక్తులకు అలర్ట్..రూమ్ బుకింగ్ పేరుతో యాత్రికులకు టోకరా..జాగ్రత్త!

శ్రీశైల మల్లన్న భక్తులకు అలర్ట్..రూమ్ బుకింగ్ పేరుతో యాత్రికులకు టోకరా..జాగ్రత్త!

Srisailam Room Booking18 min ago
2

వెల్లుల్లిని నెయ్యిలో వేయించి తింటే..? ఎన్నో రకాల వ్యాధులకు అమృతంలా పనిచేస్తుంది!

Garlic Health Benefits41 min ago
3

CM Revanth reddy: ప్రధాని మోదీ మేరే సే జోడో ఆఫర్.. ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసిన సీఎం

CM Revanth Reddy49 min ago
4

విశాఖలో ఘోరం..లేడీస్ హాస్టల్ నిర్వాహకుడి రాసలీలలు..పెళ్లైన 45 రోజులకే నవవధువు బలి!

Visakhapatnam news1 hr ago
5

Operation Lotus: తెలంగాణలో ఆపరేషన్ లోటస్.. మోడీ మార్క్ బిగ్ స్కెచ్..

pm Modi1 hr ago