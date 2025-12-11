Avneet Kaur Pics: ఒడియమ్మ బంటీ.. "నీ సబ్బు స్లో నా ఏంటి?" పిల్ల గుర్తుందా? ఇప్పుడు హాట్ హాట్ ఫోజులతో ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తుంది!

Avneet Kaur Glamorous Outfits: కొన్నేళ్ల క్రితం టీవీలో వచ్చిన లైఫ్బాయ్ హ్యాండ్వాష్ యాడ్ గుర్తుందా? అందులో 'బంటీ నీ సబ్బు స్లోనా ఏంటి?' అని ముద్దుగా అడిగిన చిన్నారి కనిపించేంది? అప్పట్లో తన క్యూట్ మాటలతో, అమాయకత్వంతో ఆకట్టుకున్న ఆ పాప ఇప్పుడు హాట్ ఘాటు ఫోజులతో క్రేజీ బాలీవుడ్ హీరోయిన్గా మారిపోయింది.
ఆమె పేరేంటో తెలుసా? ఆ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ పేరు అవనీత్ కౌర్. లైఫ్బాయ్ యాడ్తో పాటు ఇంకొన్ని వాణిజ్య ప్రకటనల్లో కనిపించింది. కానీ, ఆ పాపను లైఫ్బాయ్ యాడ్కు మాత్రం బాగా పాపులర్ అయ్యింది. ఆ తర్వాత టీవీ షోలు, సీరియల్స్లో బాల నటిగా మెప్పించింది. పలు డ్యాన్స్ రియాలిటీ షోలలో అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్స్లతో ఆకట్టుకుంది అవనీత్ కౌర్.
సినిమా రంగంలోకి ప్రవేశం 'మర్దానీ' సినిమాలో మీరా అనే పాత్రలో నటించి ప్రేక్షకులకు బాగా దగ్గరైంది. 'టికు వెడ్స్ షేరు' సినిమాతో హీరోయిన్గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఆ తర్వాత 'లవ్ కి అరేంజ్ మ్యారేజ్', 'లవ్ ఇన్ వియత్నాం' వంటి చిత్రాలతో ఆకట్టుకుంది. 'బబ్బర్ కా తబ్బార్', 'బందిష్ బండిట్స్' వంటి వెబ్ సిరీస్లలో కూడా తన నటనతో ఆకట్టుకుంది.
సోషల్ మీడియాలో గ్లామర్ షో ప్రస్తుతం అవనీత్ కౌర్ బాలీవుడ్లో వరుస ప్రాజెక్ట్లతో బిజీగా ఉంది. తరచూ సోషల్ మీడియాలో తనకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలను పంచుకుంటుంది.
ఈ బ్యూటీ ఎప్పటికప్పుడు వెకేషన్లకు వెళ్తూ.. అక్కడ గ్లామరస్ ఫోటోలను పంచుకుంటూ కుర్రాళ్లకు నిద్రలేకుండా చేస్తుంది. అవనీత్ కౌర్ బికినీ ఫొటోల్లో హద్దు లేకుండా గ్లామర్ షోలు చేస్తుంది.
ప్రస్తుతం అవనీత్ కౌర్ పోస్ట్ చేసిన హాట్ ఫోటోలు నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా చూసిన చిన్నారి ఇంత హాట్గా మారిపోవడంతో ఫ్యాన్స్ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.