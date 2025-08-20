English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Avocado Benefits: క్యాన్సర్‌ను నియంత్రించే మందు ఈ పండు..షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఇదొక అమృతం!

Avocado Prevents Cancer Cells: నేటి అనారోగ్యకరమైన జీవనశైలిలో వీలైనన్ని ఎక్కువ పండ్లను తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఇది శరీరంలోని అనేక ముఖ్యమైన పోషకాల లోపాన్ని తొలగిస్తుంది. మార్కెట్లో దొరికే అవకాడో పండులో ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. 
అవకాడో పండులో విటమిన్లు K, C, E, B6 పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో అవకాడో రసం తాగడం ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. ఇది అనేక పోషకాలకు శక్తివంతమైనది.   

ఇది గుండె నుండి చర్మం వరకు ప్రతిదాని ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. అవకాడో రసంలోని ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు.. ముఖ్యంగా మోనోశాచురేటెడ్ కొవ్వులు, బీపీ, కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.   

అవకాడోలో ఒలేయిక్ యాసిడ్ వంటి ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇది రక్త ప్రవాహాన్ని, గుండె వాపును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వాటిలో కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించే బీటా-సిటోస్టెరాల్ కూడా ఉంటుంది.  

అవకాడోలో పొటాషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది రక్తంలో సోడియం స్థాయిలను తగ్గిస్తుంది. ఇది రక్త ప్రవాహాన్ని, ఒత్తిడిని కూడా తగ్గిస్తుంది.   

అవకాడోలో ఫైబర్ బాగా ఉంటుంది. ఇది కడుపు సంబంధిత వ్యాధుల నుండి మిమ్మల్ని దూరంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది కడుపులోని మురికిని (డిటాక్స్) శుభ్రపరుస్తుంది.  

అవకాడోలో లుటిన్ ఉంటుంది. ఇది మెదడు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. ప్రతిరోజూ దీని రసం తాగడం వల్ల మెదడు సంబంధిత సమస్యలకు దూరంగా ఉండవచ్చు.  

అవకాడో తినడం వల్ల గుండె సంబంధిత వ్యాధుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఇది శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తుంది. మంచి కొలెస్ట్రాల్ మొత్తాన్ని పెంచుతుంది.   

ఇది ఊబకాయం ఉన్నవారికి సూక్ష్మపోషకాలకు అద్భుతమైన మూలం. అవకాడో వినియోగం క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను కూడా నియంత్రిస్తుంది.  

గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు. సంబంధిత వైద్యుని సూచనతో వీటిని పాటించడం మేలు.  

