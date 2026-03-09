Summer Health: జర జాగ్రత్త! ఎండల వేళ ఈ 5 పదార్థాలు తీసుకుంటే బాడీ హీట్ పెరిగి హాస్పిటల్ పాలు కావాల్సిందే!

Stop Taking 5 In These Summer: మార్చి నెల రెండోవారంలోకి వచ్చేశాం. ఎండకాలం ఈ సారి ఫిబ్రవరి నెల నుంచే ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. ఇప్పటికే 40 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. మన డైట్ సీజన్కు తగిన విధంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఎండకాలం కొన్ని రకాల ఫుడ్స్కు దూరంగా ఉండాలి. అవేంటి తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా ప్రతిరోజూ టీ, కాఫీలు తాగే అలవాటు చాలామందిలో ఉంటుంది. అయితే, ఉదయం పరగడపున ఇవి తీసుకోకూడదు. మరీ ముఖ్యంగా టీ, కాఫీలు తాగకుండా ఉండటమే మంచిది. లేకపోతే ఇది కడుపులో యాసిడిటీకి దారితీస్తుంది.
ఎండకాలం వేళ నీరు సరైన మోతాదులో తీసుకోవాలి. అప్పుడే మనకు రోజంతటికీ కావాల్సిన హైడ్రేషన్ కూడా లభిస్తుంది. ఈ నీటితోపాటు ఎక్కువ శాతం ఫ్లూయిడ్స్ తీసుకుంటూ ఉండాలి.
ప్రధానంగా రోజూ మజ్జిగ, కొబ్బరి నీరు, చెరుకు రసం వంటివి తీసుకోవాలి. అంతేకాదు ఉదయం టీ, కాఫీలకు బదులుగా రాగి జావ తీసుకోవడం మరింత మంచిది. ఇది రోజంటికి కావాల్సిన శక్తి కూడా మనకు అందిస్తుంది
ఉల్లిపాయలు కొందరు ఎక్కువగా తింటారు. కానీ, ఇలా చేయకూడదు. ఉల్లిపాయలు ఎండవేళ అతిగా తింటే ఆరోగ్య సమస్యలు వెంటాడుతాయి. ప్రధానంగా కడుపు నొప్పి సమస్యలు కూడా ప్రారంభం అవుతాయి.
అంతేకాదు ఈ ఎండ వేళ ఫ్రై చేసిన కూరలు కూడా అతిగా తినకూడదు. ఇవి కూడా కడుపు ఆరోగ్యాన్ని కూడా దెబ్బతీస్తాయి. మన డైట్లో పుచ్చకాయ, తర్భూజ కూడా చేర్చుకోవాలి
సాధారణంగా మనం అల్లం తీసుకుంటాం. కానీ, ఈ ఎండకాలం అల్లం అతిగా తినకుండా ఉండాలి. దీనివల్ల గుండె దడ కూడా పెరుగుతుంది. ఎండవేళ అల్లం అతిగా తినకుండా ఉంటే చాలు.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)