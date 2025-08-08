English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cleaning Tips: టీవీ స్క్రీన్ క్లీన్ చేస్తున్నారా..? జాగ్రత్త.. ఈ 5 తప్పులు మాత్రం అస్సలు చేయకండి..!

TV Screen Cleaning Tips: మీ టీవీ స్క్రీన్‌పై దుమ్ము, మరకలు పేరుకుపోయాయా..? అయితే వాటిని తొలగించడానికి తప్పుడు పద్ధతులు వాడితే మీ టీవి స్క్రీన్ దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది.  సాధారణంగా మనం చేసే కొన్ని పొరపాట్ల వల్ల. . టీవీ స్క్రీన్‌పై లైన్స్ పడడం, రంగులు మసకబారడం లేదా స్క్రీన్ నిస్తేజంగా మారడం జరగొచ్చు. సరైన క్లీనింగ్ విధానాలతో ఈ సమస్యలకు ఎలా చెక్ పెట్టేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.. 
 
స్క్రీన్‌ను గట్టిగా రుద్దడం చేయకండి.  దీని వల్ల టీవీ మీద ఉండే డస్ట్ గీతలు పడేలా చేస్తుంది. మెత్తటి మైక్రోఫైబర్ బట్టతో సున్నితంగా తుడవండి. పొడి బట్ట వాడితే దుమ్ము పూర్తిగా పోదు. అంతేకాకుండా స్క్రీన్‌పై స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ వల్ల దుమ్ము మళ్లీ త్వరగా పేరుకుంటుంది. స్క్రీన్‌ను గట్టిగా నొక్కి తుడిస్తే డిస్‌ప్లే ప్యానెల్‌కు నష్టం జరగొచ్చు. తేలికగా తుడవడం మంచిది. 

గ్లాస్ క్లీనర్లు, కిచెన్ క్లీనర్లు వంటి రసాయనాలు వాడకండి. అవి స్క్రీన్‌పై యాంటీ-గ్లేర్ పొరను దెబ్బతీస్తాయి. టీవీ స్క్రీన్‌ల కోసం ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన క్లీనర్లను మాత్రమే ఉపయోగించండి. 

నీటిని లేదా క్లీనింగ్ లిక్విడ్ ని నేరుగా స్క్రీన్‌పై స్ప్రే చేయకండి. అలా చేస్తే అది టీవీ స్క్రీన్ లోపలికి చొచ్చుకుపోయి షార్ట్ సర్క్యూట్‌కు కారణమవుతుంది. లిక్విడ్ ని క్లాత్ పై మాత్రమే స్ప్రే చేసి క్లీన్ చేయండి. 

టాయిలెట్ పేపర్ లేదా టిష్యూ వాడకండి. అవి గట్టిగా ఉండి స్క్రీన్‌పై గీతలు పడేలా చేస్తాయి. ఎల్లప్పుడూ మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ నే వాడండి. మురికి బట్టను పదే పదే ఉపయోగించకండి. దాని వల్ల మళ్లీ స్క్రీన్‌పై గీతలు పడతాయి. శుభ్రమైన క్లాత్ నే తీసుకోండి. 

స్క్రీన్‌ను సర్కులర్ మోషన్‌లో తుడవకుండా..  ఒకే దిశలో పైనుంచి కిందికి లేదా ఎడమ నుంచి కుడికి తుడవండి. ఈ సులభమైన జాగ్రత్తలతో మీ టీవీ స్క్రీన్‌ను సురక్షితంగా, మెరిసేలా ఉంచొచ్చు. ఈ చిన్న చిట్కాలు మీ టీవీని ఎక్కువ కాలం కొత్తగా కనిపించేలా చేస్తాయి.  

