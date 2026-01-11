English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Peanut Nutrition: వేరుశనగలు ఇలా తింటే డేంజర్.. పొరపాటున కూడా ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి..!

Peanut Nutrition: వేరుశనగలు ఇలా తింటే డేంజర్.. పొరపాటున కూడా ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి..!

Peanut Nutrition: వేరుశనగలు మన ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. వీటిలో ప్రోటీన్, విటమిన్లు, ఫైబర్, మంచి కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి వివిధ రకాలుగా సహాయపడతాయి. శీతాకాలంలో ప్రతిరోజూ కొంచెం వేరుశనగలు తింటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. శరీరం వెచ్చగా ఉంచుకోవచ్చు. కానీ చాలామంది వీటిని సరైన రీతిలో తినకుండా.. కొన్ని తప్పులు చేస్తారు. దీంతో వారు వేరుశనగలు తినడం వల్ల వచ్చే సరైన ప్రయోజనాలు పొందలేరు. కాబట్టి వేరుశనగలు తింటున్నప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
శీతాకాలంలో వేరుశనగలు తింటే అనేక ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఇవి రుచికరంగా ఉంటాయి మరియు ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. వీటిని తింటే గుండె ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది. వేరుశనగలలో మంచి కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెంచుతాయి. అలాగే అమైనో ఆమ్లాలు రక్త ప్రవాహాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. గుండె సమస్యల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

వేరుశనగలు రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తాయి. శీతాకాలంలో మన శక్తి తగ్గుతుంది. సీజనల్ వ్యాధులు త్వరగా పట్టుకుంటాయి. వేరుశనగలలో ఉండే ప్రోటీన్ శక్తిని ఇస్తుంది. శరీరాన్ని బలంగా, చురుకుగా ఉంచుతుంది. అంతేకాకుండా వాటిలో ఉండే రెస్వెరాట్రాల్, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి సహాయపడతాయి.

వేరుశనగలు బరువు నియంత్రణకు మేలు. వీటిలో కేలరీలు ఎక్కువగా ఉన్నా మితంగా తింటే బరువు తగ్గడానికి సహాయపడతాయి. వీటిలో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. కడుపు ఎక్కువసేపు నిండిపోయినట్టు ఉంచుతుంది. అతిగా తినడాన్ని నిరోధిస్తుంది.

వేరుశనగలు ఆరోగ్యకరంగా ఉన్నా తప్పుడు విధానంలో తింటే హాని కలుగుతుంది. ఎక్కువగా తింటే బరువు పెరుగుతుంది. గ్యాస్ సమస్యలు వస్తాయి. కాబట్టి ప్రతిరోజూ చిన్న గుప్పెడు మాత్రమే తినాలి. అలర్జీ ఉన్నవారు అవైడ్ చేయడం బెటర్.   

అలాగే వేరుశనగలను డీప్ ఫ్రై చేసి తినకూడదు. చాలా మంది రుచి కోసం వేయించి ఉప్పు, కారం కలిపి తింటారు. ఇలా చేస్తే పోషకాలు తగ్గిపోతాయి. అధిక ఉప్పు రక్తపోటును పెంచుతుంది. కాబట్టి పచ్చిగా లేదా ఉడికించి తినడం మంచిది. సరైన పద్ధతిలో సరైన సమయంలో తీసుకుంటే వేరుశనగలు శీతాకాల ఆహారంలో మంచి ఎంపికగా మారతాయి.

