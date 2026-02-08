English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ayesha Khan Dhurandhar: తమన్నా, నోరాతో నన్ను పోల్చకండి! ధురంధర్ బ్యూటీ సంచలన కామెంట్స్!

Ayesha Khan Dhurandhar: తమన్నా, నోరాతో నన్ను పోల్చకండి! 'ధురంధర్' బ్యూటీ సంచలన కామెంట్స్!

Ayesha Khan Dhurandhar Song: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణవీర్ సింగ్ నటించిన 'ధురంధర్' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘనవిజయం సాధించడమే కాకుండా, అందులోని 'షరారత్' సాంగ్ ద్వారా ఆయేషా ఖాన్ ఓవర్ నైట్ సెన్సేషన్‌గా మారింది. 
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణవీర్ సింగ్ నటించిన 'ధురంధర్' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘనవిజయం సాధించడమే కాకుండా, అందులోని 'షరారత్' సాంగ్ ద్వారా ఆయేషా ఖాన్ ఓవర్ నైట్ సెన్సేషన్‌గా మారింది. 

ఈ పాటలో తన డ్యాన్స్ మూమెంట్స్‌తో ఆకట్టుకున్న ఆయేషాను సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు నోరా ఫతేహి, తమన్నాలతో పోలుస్తున్నారు. దీనిపై ఆయేషా ఖాన్ తాజాగా స్పందిస్తూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది. తనను స్టార్ హీరోయిన్లతో పోల్చడం పట్ల ఆయేషా ఖాన్ తన అభిప్రాయాన్ని కుండబద్దలు కొట్టినట్లు చెప్పింది.

తమన్నా, నోరా ఫతేహి వంటి దిగ్గజ డ్యాన్సర్లతో తనను పోల్చడం తనకు నచ్చడం లేదని ఆయేషా తెలిపింది. "నోరా ఎనర్జీ, ఆమె స్టేజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే నాకు ఆశ్చర్యమేస్తుంది. ఆమె చేసే డ్యాన్స్ నేను ఎప్పటికీ చేయలేను" అని నోరాపై ప్రశంసలు కురిపించింది.

"తమన్నా చాలా కాలంగా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు. ఇటీవల 'ఆజ్ కీ రాత్' పాటలో ఆమె డాన్స్ చూసి నేను కూడా ఫిదా అయ్యాను. ఇండస్ట్రీలో ఆమె స్థానం వేరు" అని పేర్కొంది. "నేను ఇప్పుడిప్పుడే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాను. ఇంకా చాలా నేర్చుకోవాల్సి ఉంది. కాబట్టి అంతటి పెద్ద స్టార్లతో నన్ను పోల్చవద్దు" అని కోరింది.

'ధురంధర్' సినిమాలో మరో స్పెషల్ సాంగ్ చేసిన క్రిస్టల్ తో తనకు విభేదాలు ఉన్నాయంటూ వస్తున్న వార్తలను ఆయేషా ఖండించింది. మా మధ్య ఎలాంటి మనస్పర్థలు లేవని, సోషల్ మీడియాలో వస్తున్నవన్నీ కేవలం రూమర్స్ మాత్రమే అని స్పష్టం చేసింది.

కేవలం బాలీవుడ్‌కే పరిమితం కాకుండా, ఆయేషా ఖాన్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా సుపరిచితమే. టాలీవుడ్‌లో 'ముఖచిత్రం', 'ఓం భీమ్ బుష్', 'మనమే' వంటి చిత్రాల్లో నటించి తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ప్రస్తుతం 'ధురంధర్' సక్సెస్‌తో ఆమె కెరీర్ మరో మలుపు తిరిగేలా కనిపిస్తోంది.  

