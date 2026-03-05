English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Ayesha Khan Troll: ఓం భీమ్ బుష్ నటిపై లైంగిక దాడి..రోజూ కన్నీళ్లే తక్కువ..ధురందర్ బ్యూటీ సంచలనం!

Ayesha Khan Troll: 'ఓం భీమ్ బుష్' నటిపై లైంగిక దాడి..రోజూ కన్నీళ్లే తక్కువ..'ధురందర్' బ్యూటీ సంచలనం!

Ayesha Khan Troll News: బాలీవుడ్ చిత్రం 'ధురంధర్' బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే. థియేటర్ రన్ తర్వాత ఇప్పుడు OTTలో విడుదలైన తర్వాత కూడా అంతే క్రేజ్ కొనసాగుతోంది. అయితే ఈ సినిమాలోని ఐటెం సాంగ్‌లో నటించిన ఆయేషా ఖాన్ (తెలుగులో 'ఓం భీమ్ బుష్'లో నటించింది) ఓ చేదు అనుభవం ఎదురైందట.
1 /9

బాలీవుడ్ చిత్రం 'ధురంధర్' బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే. థియేటర్ రన్ తర్వాత ఇప్పుడు OTTలో విడుదలైన తర్వాత కూడా అంతే క్రేజ్ కొనసాగుతోంది. ఇప్పుడీ ఈ సినిమా సీక్వెల్ కోసం సినీ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

2 /9

అయితే ఈ సినిమాలోని ఐటెం సాంగ్‌లో నటించిన ఆయేషా ఖాన్ (తెలుగులో 'ఓం భీమ్ బుష్'లో నటించింది) ఓ చేదు అనుభవం ఎదురైందట.

3 /9

ఇటీవల జరిగిన మోజో స్టోరీ సమ్మిట్‌లో ఆయేషా ఖాన్ మాట్లాడుతూ.. ఆమె తనకు ఎదురైన ఆన్‌లైన్ లైంగిక వేధింపులు, లైంగిక వేధింపుల బెదిరింపులు, లైంగిక వేధింపుల ప్రయత్నాల గురించి బాధాకరమైన అనుభవాల గురించి మాట్లాడింది. రోజూ అలాంటి లైంగిక వేధఇంపులతో పాటు తనపై ఒకానొక సమయంలో అత్యాచార యత్నం జరిగిందని నటి ఆయేషా ఖాన్ చెప్పుకొచ్చింది. 

4 /9

ఇప్పటికీ ప్రతిరోజూ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో తన శరీరం గురించి అసభ్యకరమైన కామెంట్స్ వస్తుంటాయని నటి ఆయేషా ఖాన్ చెప్పారు. "నేను సింపుల్ టాప్, స్కర్ట్ వేసుకున్నప్పుడు ప్రజలు చిరాకు పడతారు. పోస్ట్ చేసే ముందు నేను ఏమి ధరించబోతున్నానో ఆలోచించాల్సి వస్తుంది. నేను సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు పోస్ట్ చేసే ముందు ఎవరెవరు ఏఏ కామెంట్స్‌ చేస్తారో అనే ఆలోచన నాలో మానసిక వేధనకు గురిచేస్తుంది.

5 /9

అదే విధంగా తన జీవితంలో ఎంతో బాధాకరమైన క్షణాన్ని కూడా ఆమె పంచుకున్నారు. ఒకానొక సమయంలో లైంగిక వేధింపులకు గురైనట్లు.. ఆ విషయం గురించి తాను పెద్దగా ప్రస్తావించాలనుకోవడం లేదని ఆమె చెప్పింది. కానీ, అలాంటి మాయని మచ్చలు ఎప్పటికీ చేదు జ్ఞాపకాలుగా మిగిలిపోయాతని ఆమె వాపోయింది.

6 /9

అలాగే ఓ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో తన తండ్రి పక్కనే ఉన్నా.. ఓ వ్యక్తి తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అసభ్యకరమైన కామెంట్స్ చేసే వ్యక్తిని చూసిందట. అతను తమ సినిమా షూటింగ్ స్పాట్ బాయ్ అని తెలిసిందట. 

7 /9

ఆ వెంటనే సెట్ బాయ్‌పై చిత్ర నిర్మాణ సంస్థకు ఆయేషా తండ్రి ఫిర్యాదు చేశారట. ఇలాంటి పరిస్థితులు తాను సినిమా షూటింగ్స్, ప్రయాణాల సమయాల్లో ఎక్కువగా జరిగినట్లు ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.

8 /9

నటి ఆయేషా ఖాన్.. బిగ్‌బాస్ 17 ద్వారా ఆ తర్వాత తెలుగులో 'ఓం భీమ్ బుష్', తాజాగా బాలీవుడ్‌లో 'ధురందర్' సినిమాలోని ఓ ఐటెంసాంగ్‌లో నటించింది.

9 /9

Ayesha Khan Trolling Ayesha Khan Troll shararat Ayesha Khan Troll News ayesha khan sexualised Dhurandhar ayesha khan shararat

Next Gallery

Sonu Sood: యుద్దం వేళ మరోసారి గొప్ప మనసు చాటుకున్న సోనూసూద్.. కీలక ప్రకటన.. .