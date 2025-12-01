B Nagi Reddy: ప్రముఖ నిర్మాత విజయా నాగిరెడ్డి ప్రస్థానం పై పుస్తకం విడుదల..

Vijaya Nagi Reddy Book: తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఆణిముత్యాల్లాంటి మూవీలను అందించిన సంస్థలను వేళ్లమీద లెక్కపెట్టవచ్చు. అలాంటి సంస్థల్లో విజయా వారిది ప్రత్యేక స్థానం ఉందని చెప్పొచ్చు. ఆ సంస్థను అగ్రపథాన నిలబెట్టిన ఘనత నిర్మాత నాగిరెడ్డిది. కేవలం నిర్మాతగానే కాకుండా చందమామ, విజయాచిత్ర పత్రికల సంపాదకుడిగా... సినీ నిర్మాతగా.. తెలుగు ప్రేక్షకుల మదిలో చెరగని ముద్ర వేసిన బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి నాగిరెడ్డి పై ఓ పుస్తకం విడుదల కావడం తెలుగు సినిమాకే గర్వకారణం.
పాతాళ భైరవి, మిస్సమ్మ, మాయాబజార్, గుండమ్మకథ ఈ సినిమాలు చెప్పగానే తెలుగు వారికి నాగిరెడ్డి గుర్తోస్తారు. ఒక్క సినిమాలే కాకుండా చందమామ పేరు చెప్పగానే ఆయనే ఠక్కున మదిలో మెదులుతారు. చిన్న పిల్లల కోసం ఆయన ప్రచురించిన చందమామ ఎంతో మంది పాఠకుల అభిమానాన్ని చూరగొంది. అలాంటి లెజండరీ నిర్మాత బి.నాగిరెడ్డి గారు తెలుసా మీకు? అని అడిగితే పాపం అవుతుంది. ఆయన గురించి ఏం తెలుసు? అని అడిగితే దోషం అవుతుందనే చెప్పాలి.
ఒక సినిమా సగంలోంచి చూస్తే ఎలా అర్థంకాదో, బి.నాగిరెడ్డి లాంటి విజన్ ఉన్న నిర్మాత గురించి తెలుసుకోకపోతే తెలుగు సినిమా చరిత్ర అస్సలు అర్థం కాదనే చెప్పాలి. ఒక ‘పాతాళ భైరవి’, ‘మాయాబజార్’, ‘మిస్సమ్మ’, గుండమ్మ కథ వంటి కళాఖండాలు తీసిన నిర్మాత ఆసియాలోనే అతి పెద్ద స్టూడియో ‘విజయా వాహినీ’ కట్టి -‘విజయా’ సంస్థతో తెలుగు సినిమాకు స్వర్ణయుగం నిర్మాత. జగమెరిగిన బాలల పత్రిక ‘ చందమామ’ సంస్థాపకులుగా తెలుగు వారిపై చెరగని ముద్ర వేశారు.
ఓ గొప్ప నిర్మాతగానే కాదు -అసలు బి.నాగిరెడ్డి గారి జీవితమే ఓ గొప్ప వ్యక్తిత్వ వికాస గ్రంథం.ఉల్లిపాయల వ్యాపారం చేసి.. ఆపై సినిమాలపై అభిమానంతో వీధుల్లో పోస్టర్లు కట్టారు. అందంగా శుభలేఖలు అచ్చు వేయించారు.ఊరూరా తిరిగి ఖద్దరు అమ్మారు. తెలుగు సినిమా జెండాపై కపిరాజు అయ్యారు. ఆయన గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. అసలు ఇదంతా బి.నాగిరెడ్డి గారికి ఎలా సాధ్యపడింది?ఆ నిజాలు తెలియాలన్నా -ఆ చరిత్ర సాక్షాత్కారం కావాలన్నా..ఒక్కటే మార్గం.“B.Nagi Reddi - A Son's Memoir”అని ఆంగ్లంలో ఒక పుస్తకం తాజాగా విడుదలైంది. రాసింది నాగిరెడ్డి మూడో కుమారుడ విశ్వం అలియాస్ విశ్వనాథరెడ్డి.
తన తండ్రి తాలూకు జీవన పర్వాన్ని- ఒడిదొడుకుల్ని, కష్టాల్ని ఎదురొడ్డిన తీరుని-ఎన్నెన్నో తీపి చేదు గుర్తుల్ని-జయాపజయాల ఘట్టాల్ని-కళ్లకు కట్టినట్టుగా ఓ స్క్రీన్ ప్లేతో అధ్యాయాల వారీగా ఆవిష్కరించారు.ఈ గ్రంథానికి కన్సెల్టెంట్ ఎడిటర్ ఆరితేరిన కలం యోధుడు ఎమ్మెల్ నరసింహం.బి.నాగిరెడ్డి తీసినవన్నీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ అద్భుతాలే. దాన్ని గుర్తు చేస్తున్నట్టుగా ఈ పుస్తకానికి బ్లాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మంచి కవర్ పేజీ డిజైన్ చేయించారు. లోపల పేజీలన్నీ తెల్ల మల్లెపువ్వుల్లా ఆ కాలపు జ్ఞాపకాలను గుబాళించేలా డిజైన్ చేయించారు.
ఈ పుస్తకంలోని ముఖ్యాంశాల విషయానికొస్తే.. నాగిరెడ్డి గారు షూటింగ్ లొకేషన్లో ఉండటం తక్కువే. ఆ వ్యవహారాలన్నీ ఆయన ప్రాణ స్నేహితుడు - నిర్మాణ భాగస్వామి చక్రపాణి గారే చూసుకునేవారు.ఆ రోజు ఎందుకనో లొకేషన్లో ఉన్నారు నాగిరెడ్డి. విజయా స్టూడియోలో వేసిన సెట్లో ‘గుండమ్మ కథ’ తమిళ వెర్షన్ షూటింగ్ చేస్తున్నారు. హోటల్ సీన్. జెమినీ గణేశన్ టిఫిన్ చేయడానికో, భోంచేయడానికో ఆ హోటల్కి వస్తారు.అక్కడున్న సర్వర్ గమ్మత్తుగా బిహేవ్ చేస్తాడు. చాలా చిన్న వేషం అది.
నాగిరెడ్డికి ఆ సర్వర్ వేషం వేసిన కుర్రాడి చురుకుతనం, సీన్ని ఇంప్రవైజ్ చేసిన విధానం బాగా నచ్చేసింది. ఆ తర్వాత అదే సీన్ ని తెలుగు వెర్షన్ కోసం ఎన్టీఆర్తో తీస్తున్నారు. ఆ కుర్రాణ్ణే ఆ పాత్ర చేయమన్నారు నాగిరెడ్డి. తర్వాత అతన్ని పిలిచారు. మీకు పారితోషికం ఎంత అనిఅనడిగారు. 500 రూపాయలు అని వినయంగా చెప్పాడు. ఇంకా అతని వివరాలు కనుక్కున్నారు. అతను ఈ మధ్యనే బాలచందర్ సినిమాలో చిన్న వేషం వేశాడట. వారం రోజుల్లో అతని పెళ్లి. పెద్దలకు తెలియకుండా అతను ప్రేమించిన క్రిస్టియన్ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్టు నాగిరెడ్డికి తెలిసింది.నాగిరెడ్డి గారు క్యాషియర్ని పిలిచి, అతనికి వెయ్యి రూపాయలకు బేరర్ చెక్ ఇప్పించారు. అతను ఆశ్చర్యంగా చూస్తుంటే, తమిళంతోపాటు తెలుగు వెర్షన్ కూడా చేశారు కదా. అందుకే వెయ్యి రూపాయలు’’ అని నాగిరెడ్డి చెప్పగానే, అతను చాలా సంబరపడిపోయాడు. ఆ నటుడు తర్వాత తమిళ ఇండస్ట్రీని ఏలాడు. తెలుగునాట కూడా బాగా పాపులర్. ఆయనే నగేష్.
ఈ సందర్భాన్ని నగేష్ చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పారు కూడా. ‘గుండమ్మ కథ’లో నగేష్ అలా ఓ చిన్న వేషం వేసిన విషయం ఇప్పటి వరకూ ఎవరికీ తెలీదు.ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన ఎన్నో విషయాలు ఈ పుస్తకంలో ఉన్నాయి. 252 పేజీల ఈ పుస్తకం ధర: 500 రూపాయలు.ప్రారంభ ఆఫర్గా డిసెంబర్ 31 లోపు కొనుక్కుంటే, 400 రూపాయలకే లభిస్తుంది.వివరాలకు:విజయా పబ్లికేషన్స్,చెన్నైఫోన్ నెం:044-23652007, E-Mail: vijayapublications@gmail.com చేసి ఈ పుస్తకాన్ని కొనుక్కోవచ్చు.