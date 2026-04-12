B.Tech Branch is in the Highest Demand: కాలం మారుతోంది. కాలనుగుణంగా మనుషులు మారుతున్నారు. యువత తమ కెరీర్ ఆప్షన్లు కూడా మార్చుకుంటున్నారు. ఒకప్పుడు సివిల్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే క్రేజ్ మామూలుగా ఉండేదికాదు. కానీ ఇప్పుడు ట్రెండ్ పూర్తిగా మారిపోయింది. రానున్న 10ఏండ్ల కాలంలో టెక్ ప్రపంచాన్ని ఏలబోయే ఆ బ్రాంచ్ ఏదో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్: ప్రస్తుతం టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో ఏఐ అనేది ఒక తుఫానులా చెలరేగిపోతోంది. కేవలం సాఫ్ట్ వేర్ రంగమే కాదు.. హెల్త్ కేర్, బ్యాంకింగ్, ఈ కామర్స్ ఇలా ప్రతి రంగంలోనూ ఏఐ తప్పనిసరి అయ్యింది. మనుషుల వలే ఆలోచించే మెషీన్లను తయారు చేయడమే ఈ కోర్సు ప్రధాన లక్ష్యం.
డేటా సైన్స్: ప్రతిరోజూ ఇంటర్నెట్లో కోట్లాది డేటా జనరేట్ అవుతూ ఉంటోంది. ఈ బిగ్ డేటాను విశ్లేషించి.. వ్యాపార సంస్థలు సరైనా నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు డేటా సైన్ ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అందుకే ఇప్పుడు ప్రతి కంపెనీ కూడా ఒక డేటా సైంటిస్టును నియమించుకుంటోంది.
డిమాండ్ పెరగడానికి 3 ముఖ్య కారణాలు ఉన్నాయి: ఆటోమేషన్: మానవ శ్రమను తగ్గించి, పనులను వేగవంతం చేసే ఆటోమేషన్ వైపు కంపెనీలు మొగ్గు చూపుతున్నాయి. స్మార్ట్ టెక్: చాట్బాట్స్, సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్లు మన జీవితంలో భాగమవుతున్నాయి. బిగ్ డేటా: డేటాను అర్థం చేసుకుంటేనే మార్కెట్లో రాణించగలమని కంపెనీలు గుర్తిస్తున్నాయి.
ఈ స్కిల్స్ తప్పనిసరి: ఈ రంగంలో రాణించాలంటే కేవలం డిగ్రీ ఉంటే సరిపోదు.. ఈ క్రింది స్కిల్స్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి: పైథాన్ (Python): అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. మెషిన్ లెర్నింగ్: కంప్యూటర్లు స్వయంగా నేర్చుకునేలా చేసే టెక్నిక్స్. గణితం: స్టాటిస్టిక్స్, మ్యాథమెటిక్స్పై పట్టు ఉండాలి. డేటా విజువలైజేషన్: డేటాను బొమ్మల రూపంలో (గ్రాఫ్స్) వివరించగలగాలి.
కెరీర్ ఆప్షన్లు..ఎలాంటి ఉద్యోగాలు ఉంటాయి? ఏఐ, డేటా సైన్స్ పూర్తి చేసిన వారికి మార్కెట్లో అద్భుతమైన రోల్స్ ఉన్నాయి: -డేటా సైంటిస్ట్ (Data Scientist) -మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ (ML Engineer) -ఏఐ రీసెర్చ్ ఇంజనీర్ -బిజినెస్ అనలిస్ట్ (Business Analyst)
జీతం ప్యాకేజీలు.. కళ్లు చెదిరే ఆఫర్లు: ఈ రంగంలో జీతాలు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి. ఫ్రెషర్ లెవల్లోనే ఏడాదికి రూ. 6 లక్షల నుండి రూ. 10 లక్షల ప్యాకేజీ లభిస్తోంది. కేవలం కొద్దిపాటి అనుభవం సంపాదిస్తే, మీ శాలరీ ఏకంగా రూ. 20 లక్షల మార్కును సులువుగా దాటుతుంది.